В издании рассказали, что на днях ростовчане, проживающие в аварийном доме №4 на Кривошлыковском, устроили акцию, чтобы добиться подключения своего здания к системам ресурсоснабжения.
Жильцы рассказали, что в настоящий момент они замерзают и болеют из-за недостатка тепла. Напомним, в октябре инженерные коммуникации дома прошли проверку, и стало известно, что они полностью готовы к отопительному сезону.
Несмотря на это, 12 местных жителей собрались под домом с плакатами “Я замерз, дайте тепло”, чтобы напомнить о проблеме с отоплением в их доме.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил провести проверку по факту отключения услуг ЖКХ жителям Ростова.