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В Ростове жители дома на Кривошлыковском вышли на акцию протеста

Сегодня, 15:49
Фото: t.me/krivoshlikovski4
Состояние аварийного дома на Кривошлыковском, видео жильцов
В Ростове жители аварийного дома в переулке Кривошлыковском устроили акцию, чтобы привлечь внимание к отключению дома от систем отопления и газоснабжения, об этом сообщил портал 1Rnd.

В издании рассказали, что на днях ростовчане, проживающие в аварийном доме №4 на Кривошлыковском, устроили акцию, чтобы добиться подключения своего здания к системам ресурсоснабжения.  

Жильцы рассказали, что в настоящий момент они замерзают и болеют из-за недостатка тепла. Напомним, в октябре инженерные коммуникации дома прошли проверку, и стало известно, что они полностью готовы к отопительному сезону. 

Несмотря на это, 12 местных жителей собрались под домом с плакатами “Я замерз, дайте тепло”, чтобы напомнить о проблеме с отоплением в их доме. 

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Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил провести проверку по факту отключения услуг ЖКХ жителям Ростова. 

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