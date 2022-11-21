Синоптики рассказали, что до конце суток понедельника, 21 ноября, в Ростовской области будут наблюдаться умеренные дожди с мокрым снегом, туманом и даже гололедом на дорогах отдельных муниципалитетов. Скорость ветра в этот день будет составлять от пяти до 14 метров в секунду, а ночная температура воздуха не опустится ниже +7 градусов. Только на севере региона ожидаются заморозки с температурой на три градуса ниже нуля. Днем в Ростовской области воздух прогреется до +18 градусов.
Аналогичные погодные условия будут сохраняться до среды, 23 ноября, только дожди станут сильнее, а ветер окрепнет, и его скорость вырастет до 64,8 километра в час.
Жителей призывают быть осторожными во время непогоды, рекомендуется избегать ненадежно закрепленных конструкций, деревьев, а также линий электропередач, которые могут сорваться и упасть под действием ветра и налипшего мокрого снега.
Ранее ростовчанам рассказали, когда в регион вернутся холода.