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В Ростовской области ожидаются дожди и мокрый снег с 21 по 23 ноября

Сегодня, 11:37
Фото: donland.ru
В Ростовской области ожидаются дожди и мокрый снег с 21 по 23 ноября
В Ростовской области в течение первой половины рабочей недели ожидается дождливая погода, которая периодически будет сменяться мокрым снегом, об этом сообщили СК УГМС.
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Погода

Синоптики рассказали, что до конце суток понедельника, 21 ноября, в Ростовской области будут наблюдаться умеренные дожди с мокрым снегом, туманом и даже гололедом на дорогах отдельных муниципалитетов. Скорость ветра в этот день будет составлять от пяти до 14 метров в секунду, а ночная температура воздуха не опустится ниже +7 градусов. Только на севере региона ожидаются заморозки с температурой на три градуса ниже нуля. Днем в Ростовской области воздух прогреется до +18 градусов. 

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Аналогичные погодные условия будут сохраняться до среды, 23 ноября, только дожди станут сильнее, а ветер окрепнет, и его скорость вырастет до 64,8 километра в час. 

Жителей призывают быть осторожными во время непогоды, рекомендуется избегать ненадежно закрепленных конструкций, деревьев, а также линий электропередач, которые могут сорваться и упасть под действием ветра и налипшего мокрого снега. 

Ранее ростовчанам рассказали, когда в регион вернутся холода

 

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