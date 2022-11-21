Синоптики рассказали, что до конце суток понедельника, 21 ноября, в Ростовской области будут наблюдаться умеренные дожди с мокрым снегом, туманом и даже гололедом на дорогах отдельных муниципалитетов. Скорость ветра в этот день будет составлять от пяти до 14 метров в секунду, а ночная температура воздуха не опустится ниже +7 градусов. Только на севере региона ожидаются заморозки с температурой на три градуса ниже нуля. Днем в Ростовской области воздух прогреется до +18 градусов.