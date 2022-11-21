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В Ростовской области производство оборонных предприятий выросло на 33% с начала года

Сегодня, 16:41
Фото: donland
В Ростовской области производство предприятий, занятых в оборонной промышленности, выросла почти на треть, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.

Глава донского правительства обратил внимание на то, что с февраля 2022 года промышленность в Ростовской области наращивает объемы производимой продукции. Это касается всех сфер промышленности, однако наиболее значительный прирост наблюдается в секторе производства оборонной сферы. Здесь показатели выросли практически на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

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Напомним, ранее один из заводов Ростовской области перешел на пошив обуви для нужд военнослужащих, отказавшись от производства гражданской продукции. 

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