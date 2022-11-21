Глава донского правительства обратил внимание на то, что с февраля 2022 года промышленность в Ростовской области наращивает объемы производимой продукции. Это касается всех сфер промышленности, однако наиболее значительный прирост наблюдается в секторе производства оборонной сферы. Здесь показатели выросли практически на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года.