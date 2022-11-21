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В Ростовской области с 23 ноября прогнозируют снег и сильный ветер

Сегодня, 05:26
В Ростовской области на этой неделе стоит готовиться к осадкам в виде снега и дождя, а также усилится ветер, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

В понедельник, 21 ноября, будет облачно, а местами пройдут дожди. На регион опустится туман, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. 

В северной части региона температура составит 16 градусов, в южной - 18 градусов. Во вторник в большинстве районов пройдут дожди, могут начаться ливни. 

Упавшие от сильного ветра деревья повредили несколько автомобилей в Ростове 18 ноября
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В среду, 23 ноября, днем будут дожди, переходящие в снег. Снова появится туман, а ветер усилится до 17 метров в секунду. Максимальная температура составит девять градусов. 

Ранее упавшие от сильного ветра деревья повредили несколько автомобилей в Ростове.

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