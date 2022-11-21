В понедельник, 21 ноября, будет облачно, а местами пройдут дожди. На регион опустится туман, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
В северной части региона температура составит 16 градусов, в южной - 18 градусов. Во вторник в большинстве районов пройдут дожди, могут начаться ливни.
В среду, 23 ноября, днем будут дожди, переходящие в снег. Снова появится туман, а ветер усилится до 17 метров в секунду. Максимальная температура составит девять градусов.
Ранее упавшие от сильного ветра деревья повредили несколько автомобилей в Ростове.