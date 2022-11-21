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В Ростовской области в ДТП пострадали ребенок и две женщины

Сегодня, 11:38
Под Ростовом-на-Дону на шоссе Новочеркасск — Багаевская в автокатастрофе ранения получили три человека.

Речь идет о двух женщинах и 10-летнем мальчике. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

По словам сотрудников отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, автокатастрофа случилась в Октябрьском районе. По версии следствия, 60-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21063» ехала в сторону станицы Заплавской. Поворачивая на перекрестке налево она не уступила дорогу и врезалась в легковую машину BYD.

Травмы различной степени и тяжести получили водитель «ВАЗ» и ее пассажиры — женщина 58 лет, а также 10-летний мальчик.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

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