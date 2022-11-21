В Ростовской области в ДТП пострадали ребенок и две женщины

По словам сотрудников отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, автокатастрофа случилась в Октябрьском районе. По версии следствия, 60-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21063» ехала в сторону станицы Заплавской. Поворачивая на перекрестке налево она не уступила дорогу и врезалась в легковую машину BYD.