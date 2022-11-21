В Ростове за 100 миллионов рублей пытаются продать раритетный немецкий компьютер. Владелец говорит, что он находится в рабочем состоянии.
"Продаю дорого. На аукционе в Ebay можно продать за пару сотен миллионов евро", - утверждает владелец.
Объявление разместили в начале ноября, оно набрало 1,4 тысячи просмотров.
За 20 миллионов рублей житель Таганрога хочет реализовать фотографию, на которой, по его словам, запечатлен Михаил Горбачев. Владелец заявляет, что другого подобного снимка не существует.
«Фото существует в единственном экземпляре, оригинал ранее нигде не афишировался и не публиковался. Это эксклюзив», — говорится в объявлении.
Это объявление за две недели набрало восемь тысяч просмотров.
Житель Ростова утверждает, что у него есть оригинал лицензии на право борьбы в США, которую выдали советскому профессиональному борцу Ивану Поддубному. Стоимость он оценил в 9,5 миллиона рублей.
«Документ имеет собственную обложку и редкую фотографию владельца с печатью тесненной. Лицензия заполнена печатным способом и от руки», — написал владелец.
Он заявил, что сделка будет нотариально заверена.
В Волгодонске выставили на продажу коллекцию игрушек в виде зайцев, всего представлено около тысячи экземпляров. Цена составляет 5,5 миллиона рублей.
«Коллекционируем более восьми лет, привозили с разных точек страны и мира. Потрачено на покупку зайчиков гораздо больше, чем цена в объявлении», — пишет продавец.
Автор пишет, что это лучший подарок для коллекционеров.
За один миллион рублей можно стать владельцем коллекции моделей самолетов. В хорошем состоянии 97 экземпляров, под восстановление — еще 90.
Для сборки есть еще 322 модели самолетов. Многие из них произвели в СССР.