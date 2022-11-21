rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области за миллионы продают фото Горбачева и 1 тыс неживых зайцев

Сегодня, 12:38
Фото: Avito
Коллекция зайцев
В Ростовской области есть большое количество объявлений по продаже предметов для коллекционирования, некоторые из них стоят миллионы рублей. Что продают за большие деньги, в материале RostovGazeta.

Компьютер за 100 млн рублей

В Ростове за 100 миллионов рублей пытаются продать раритетный немецкий компьютер. Владелец говорит, что он находится в рабочем состоянии.

"Продаю дорого. На аукционе в Ebay можно продать за пару сотен миллионов евро", - утверждает владелец.

Компьютер за 100 млн рубКомпьютер за 100 млн руб
В Ростове за 90,1 млн рублей продают разорившийся боулинг в ТРЦ «Горизонт»
Узнать подробнее

 

Объявление разместили в начале ноября, оно набрало 1,4 тысячи просмотров.

Фото Горбачева

За 20 миллионов рублей житель Таганрога хочет реализовать фотографию, на которой, по его словам, запечатлен Михаил Горбачев. Владелец заявляет, что другого подобного снимка не существует. 

«Фото существует в единственном экземпляре, оригинал ранее нигде не афишировался и не публиковался. Это эксклюзив», — говорится в объявлении.

Это объявление за две недели набрало восемь тысяч просмотров.

Фото Горбачева за За 20 млн рубФото Горбачева за За 20 млн руб
Фото Горбачева за За 20 млн руб
Фото: Avito

Личный документ Поддубного

Житель Ростова утверждает, что у него есть оригинал лицензии на право борьбы в США, которую выдали советскому профессиональному борцу Ивану Поддубному. Стоимость он оценил в 9,5 миллиона рублей.

В Ростове на набережной продают здание бывшего завода «Красный Дон» за 75 млн рублей
Узнать подробнее

«Документ имеет собственную обложку и редкую фотографию владельца с печатью тесненной. Лицензия заполнена печатным способом и от руки», — написал владелец.

Он заявил, что сделка будет нотариально заверена. 

Лицензия Ивана Поддубного за 9,5 млн руб Лицензия Ивана Поддубного за 9,5 млн руб
Лицензия Ивана Поддубного за 9,5 млн руб
Фото: Avito

Тысяча зайцев

В Волгодонске выставили на продажу коллекцию игрушек в виде зайцев, всего представлено около тысячи экземпляров. Цена составляет 5,5 миллиона рублей.

«Коллекционируем более восьми лет, привозили с разных точек страны и мира. Потрачено на покупку зайчиков гораздо больше, чем цена в объявлении», — пишет продавец.

Автор пишет, что это лучший подарок для коллекционеров.

Коллекция зайцев за 5,5 млн рубКоллекция зайцев за 5,5 млн руб
Коллекция зайцев за 5,5 млн руб
Фото: Avito

Коллекция самолетов

За один миллион рублей можно стать владельцем коллекции моделей самолетов. В хорошем состоянии 97 экземпляров, под восстановление — еще 90.

Для сборки есть еще 322 модели самолетов. Многие из них произвели в СССР.

Читайте также:
В Ростове на набережной продают здание бывшего завода «Красный Дон» за 75 млн рублейВласти Ростова продают помещения в доходном доме Рысс за 20,4 млн рублейВ Ростове за 90,1 млн рублей продают разорившийся боулинг в ТРЦ «Горизонт»
#Антиквариат#Продажа#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Страсти кипят: в Ростове бьют температурные рекорды и удивляют низкими зарплатами
Сегодня, 15:24
Эксперт рассказал, когда изменится ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область
Сегодня, 15:24
Прокуратура в Ростове обязала чиновников убирать снег до появления сугробов
Сегодня, 14:15
Власти в Ростове-на-Дону раскрыли, сколько убежищ есть под больницами и поликлиниками
Сегодня, 13:32
Гемотест запустил доступную программу по защите здоровья населения "Здоровая страна"
Сегодня, 10:06
В Ростовской области после аномального потепления до +18 придут резкие похолодания
Сегодня, 08:33