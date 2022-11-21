По информации 161.ру, это так называемые заглубленные помещения, в которых смогут находиться люди в случае опасности. Официальных данных об этом не появлялось, они уточняются.
Но сколько всего в городе бомбоубежищ, не раскрывается. Ранее в донской столице опровергли информацию о появлении операционных в бомбоубежищах больниц.
До этого в области стали подсчитывать здания, которые можно будет применить для укрытия при необходимости. Речь идет о плановой инвентаризации.
Также власти в Ростове попросили руководителей предприятий принять меры по защите населения.