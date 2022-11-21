rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти в Ростове-на-Дону раскрыли, сколько убежищ есть под больницами и поликлиниками

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
Власти в Ростове-на-Дону раскрыли количество убежищ
В Ростове-на-Дону в медицинских учреждениях, по информации СМИ, есть 55 помещений, которые можно использовать в качестве бомбоубежищ.

По информации 161.ру, это так называемые заглубленные помещения, в которых смогут находиться люди в случае опасности. Официальных данных об этом не появлялось, они уточняются.

В Ростове опровергли информацию о появлении операционных в бомбоубежищах больниц
Узнать подробнее

Но сколько всего в городе бомбоубежищ, не раскрывается. Ранее в донской столице опровергли информацию о появлении операционных в бомбоубежищах больниц.

До этого в области стали подсчитывать здания, которые можно будет применить для укрытия при необходимости. Речь идет о плановой инвентаризации. 

Также власти в Ростове попросили руководителей предприятий принять меры по защите населения.

Читайте также:
Голубеву отчитались о подготовке подвалов и бомбоубежищ к ЧС в Ростовской областиВ Краснодарском крае массово проверяют бомбоубежищаВ Ростове для жителей не нашлось бомбоубежищ, зато поставили декоративные туалеты
#Бомбоубежища#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Страсти кипят: в Ростове бьют температурные рекорды и удивляют низкими зарплатами
Сегодня, 15:24
Эксперт рассказал, когда изменится ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область
Сегодня, 15:24
Прокуратура в Ростове обязала чиновников убирать снег до появления сугробов
Сегодня, 14:15
Гемотест запустил доступную программу по защите здоровья населения "Здоровая страна"
Сегодня, 10:06
В Ростовской области после аномального потепления до +18 придут резкие похолодания
Сегодня, 08:33