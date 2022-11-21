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Водолацкий призвал усилить группировку ПВО из-за украинских беспилотников в Миллерово

Сегодня, 11:30
Фото: Mil.ru
Необходимость усиления группировки ПВО назрела в Ростовской области
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий считает, что необходимо усилить группировку ПВО из-за прилетающих беспилотников, сообщил он корреспонденту RostovGazeta.

По его словам, уже неоднократно в сторону России из Украины запускали натовские беспилотники. Он уточнил, что теперь они долетают и до Ростовской области, в том числе Миллерово.

«Здесь расположены военный аэродром, склады ГСМ, парк вооружения. Необходимо усиливать группировки ПВО и средства радиационной борьбы», — уточнил Водолацкий.

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Он добавил, что существует уникальное оружие для борьбы с беспилотниками, которое прошло испытания. Оно показало свою эффективность. 

Ранее депутат Анатолий Вассерман высказался о сбитых беспилотниках в Ростовской области. 

 

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