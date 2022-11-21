По его словам, уже неоднократно в сторону России из Украины запускали натовские беспилотники. Он уточнил, что теперь они долетают и до Ростовской области, в том числе Миллерово.
«Здесь расположены военный аэродром, склады ГСМ, парк вооружения. Необходимо усиливать группировки ПВО и средства радиационной борьбы», — уточнил Водолацкий.
Он добавил, что существует уникальное оружие для борьбы с беспилотниками, которое прошло испытания. Оно показало свою эффективность.
Ранее депутат Анатолий Вассерман высказался о сбитых беспилотниках в Ростовской области.