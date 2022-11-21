rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врача-хирурга Побокина будут судить в Ростовской области за гибель пациентки

Сегодня, 07:55
Фото: unsplash.com
Хирурга будут судить за смерть пациентки в Ростовской области
В Ростовской области будут судить врача-хирурга «Центральной районной больницы» Матвеево-Курганского района Сергея Побокина по обвинению в гибели пациентки, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В сентябре 2021 года местная жительница поступила в хирургическое отделение. В этот же день ей провели операцию.

«Далее женщиной занимался Побокин, он не обеспечил полноценное динамическое наблюдение и адекватное лечение послеоперационной раны. Также проигнорировал результаты лабораторных исследований», — сказано в сообщении.

Сложнейшую операцию младенцу с тяжелой патологией провели в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Отмечается, что пациентка была необоснованно выписана, хотя болезнь прогрессировала. После этого по требованию родственников женщину госпитализировали в больницу в Таганроге, где она скончалась.

В отношении Побокина возбудили уголовное дело, теперь его направили в суд. Заседание состоится 24 ноября. 

Ранее в Ростове-на-Дону спасли руку пациенту, которая попала под «гильотину».

Читайте также:
Врач рассказал, как ростовчанам справиться со стрессом из-за событий в зоне СВОВрачи горбольницы №6 в Ростове удалили пациенту 15-сантиметровую опухоль надпочечника«Смеются в глаза»: врачи МОТБ-19 Ростова не замечают у осужденного рак с метастазами
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Врач#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Эксперт разъяснил, почему США не поставят Украине ракеты ATACMS для обстрела Ростова
Сегодня, 12:44
Роспотребнадзор посоветовал ростовчанам реже бывать в общественных местах
Сегодня, 12:35
Фирма покойного Грачевского отсудила у бизнесвумен в Ростове 900 тыс за имя «Ералаш»
Сегодня, 12:28
Уголовное дело завели из-за гибели в бане 27-летнего мужчины в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:00
Гемотест запустил доступную программу по защите здоровья населения "Здоровая страна"
Сегодня, 13:06
В Ростовской области после аномального потепления до +18 придут резкие похолодания
Сегодня, 11:33