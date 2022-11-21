Врача-хирурга Побокина будут судить в Ростовской области за гибель пациентки

В сентябре 2021 года местная жительница поступила в хирургическое отделение. В этот же день ей провели операцию.
«Далее женщиной занимался Побокин, он не обеспечил полноценное динамическое наблюдение и адекватное лечение послеоперационной раны. Также проигнорировал результаты лабораторных исследований», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пациентка была необоснованно выписана, хотя болезнь прогрессировала. После этого по требованию родственников женщину госпитализировали в больницу в Таганроге, где она скончалась.
В отношении Побокина возбудили уголовное дело, теперь его направили в суд. Заседание состоится 24 ноября.
Ранее в Ростове-на-Дону спасли руку пациенту, которая попала под «гильотину».