По словам собеседника, Украина нацелена не только против большинства своих же русских граждан, но и против всего русского. Он добавил, что, если ей дать возможность, она с удовольствием обстреляет и Ростов, и Москву, как сейчас обстреливает приграничные территории Белгородской и Курской областей.
«Вероятнее всего, американцы не рискнут дать Украине дальнобойное оружие. Ведь сейчас они много рассказывают о том, что Украина, мол, защищается от злых русских. А после таких поставок, врать будет уже довольно сложно», - отмечает Анатолий Вассерман.
Собеседник добавляет, что еще одной причиной непоставок дальнобойного оружия Украине являются и опасения США.
«Российская Федерация в этом случае тоже может не ограничиться ударами по территориям, оккупированным украинскими террористами. А заинтересоваться их американской «крышей», - разъясняет депутат.
По словам спикера, США неоднократно подчеркивали, что не хотят втягиваться в конфликт с Россией. Поэтому и стараются не давать Украине оружия, способного достать до территорий РФ.