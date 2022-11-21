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«Врать будет сложно»: Вассерман разъяснил, почему ВСУ не получат дальнобойные ракеты

Сегодня, 11:46
Фото: Wikipedia.org
Американские ракеты для ATACMS

Вассерман объяснил, почему Украина не получит ракеты, которые достанут до Ростова

Американцы не рискнут поставлять дальнобойное оружие Украине из-за того, что потом будет очень сложно врать, сообщил RostovGazeta политик и публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам собеседника, Украина нацелена не только против большинства своих же русских граждан, но и против всего русского. Он добавил, что, если ей дать возможность, она с удовольствием обстреляет и Ростов, и Москву, как сейчас обстреливает приграничные территории Белгородской и Курской областей.

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«Вероятнее всего, американцы не рискнут дать Украине дальнобойное оружие. Ведь сейчас они много рассказывают о том, что Украина, мол, защищается от злых русских. А после таких поставок, врать будет уже довольно сложно», - отмечает Анатолий Вассерман.

Собеседник добавляет, что еще одной причиной непоставок дальнобойного оружия Украине являются и опасения США.

ATACMS
Фото: Wikipedia.org

«Российская Федерация в этом случае тоже может не ограничиться ударами по территориям, оккупированным украинскими террористами. А заинтересоваться их американской «крышей», - разъясняет депутат.

По словам спикера, США неоднократно подчеркивали, что не хотят втягиваться в конфликт с Россией. Поэтому и стараются не давать Украине оружия, способного достать до территорий РФ.

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