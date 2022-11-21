По словам собеседника, Украина нацелена не только против большинства своих же русских граждан, но и против всего русского. Он добавил, что, если ей дать возможность, она с удовольствием обстреляет и Ростов, и Москву, как сейчас обстреливает приграничные территории Белгородской и Курской областей.