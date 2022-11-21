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Все классно: ростовчанин Евгений Сушков борется с синдромом Дауна на футбольном поле

Сегодня, 16:22
Юному футболисту из Ростова-на-Дону всего 15 лет. Женя Сушков родился с синдромом Дауна и большой мечтой – стать футболистом. Герой проекта #безграничные_возможности2022 не привык откладывать дела в долгий ящик и сейчас тренируется на поле вместе с командой по адаптивному футболу.

Евгений тренируется на футбольном поле в центре Ростова несколько раз в месяц. Вместе с другими ребятами с ограниченными возможностями здоровья они создали не обычную футбольную команду, а адаптивную. Каждый игрок здесь особенный. И не только потому, что выполняет разные функции на поле, но и потому что преодолевает собственные трудности.

Врачи еще в 2007 году при рождении Жени поставили ему диагноз «синдром Дауна». Однако особенности в развитии никак не помешали Евгению начать воплощать свои мечты в жизни и выходить на футбольное поле.

  • Я хочу стать чемпионом России, бегать, забивать мячи и видеть, как вокруг развеваются большие флаги, – гордо заявляет герой проекта #безграничные_возможности2022.

Юный футболист добавляет, что хотел бы стать здоровым. Евгений не сомневается: он выбрал правильный путь. Ведь что, как не спорт, помогает становиться сильнее и здоровее?

Много усилий к воспитанию футболиста и будущего чемпиона, как рассказывает Женя, прикладывают тренеры. Опытные футболисты и педагоги в одном флаконе помогают ребятам не только отрабатывать правильную технику работы с мячом, но и забывать о трудностях, разбивать барьеры, снимать стресс. Тренировки по футболу превращаются для детей с ограниченными возможностями здоровья из Ростовской области в настоящую терапию.

Женя Сушков вспоминает, что за отличную работу на поле во время одного из футбольных турниров его наградили грамотой за 1 место, которое команда по адаптивному футболу заняла в общем зачете.

  • Чтобы стать чемпионом – надо больше тренироваться, – советует юный футболист.

Скоро его команду ждут соревнования в Санкт-Петербурге, добавляет Евгений. Этот турнир юный футболист, конечно же, мечтает выиграть и потому упорно тренируется.

  • На футболе у меня появились друзья, у меня все классно! – говорит герой проекта #безграничные_возможности2022.
#Общество#Видео
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