Все классно: ростовчанин Евгений Сушков борется с синдромом Дауна на футбольном поле

Евгений тренируется на футбольном поле в центре Ростова несколько раз в месяц. Вместе с другими ребятами с ограниченными возможностями здоровья они создали не обычную футбольную команду, а адаптивную. Каждый игрок здесь особенный. И не только потому, что выполняет разные функции на поле, но и потому что преодолевает собственные трудности.
Врачи еще в 2007 году при рождении Жени поставили ему диагноз «синдром Дауна». Однако особенности в развитии никак не помешали Евгению начать воплощать свои мечты в жизни и выходить на футбольное поле.
Юный футболист добавляет, что хотел бы стать здоровым. Евгений не сомневается: он выбрал правильный путь. Ведь что, как не спорт, помогает становиться сильнее и здоровее?
Много усилий к воспитанию футболиста и будущего чемпиона, как рассказывает Женя, прикладывают тренеры. Опытные футболисты и педагоги в одном флаконе помогают ребятам не только отрабатывать правильную технику работы с мячом, но и забывать о трудностях, разбивать барьеры, снимать стресс. Тренировки по футболу превращаются для детей с ограниченными возможностями здоровья из Ростовской области в настоящую терапию.
Женя Сушков вспоминает, что за отличную работу на поле во время одного из футбольных турниров его наградили грамотой за 1 место, которое команда по адаптивному футболу заняла в общем зачете.
Скоро его команду ждут соревнования в Санкт-Петербурге, добавляет Евгений. Этот турнир юный футболист, конечно же, мечтает выиграть и потому упорно тренируется.