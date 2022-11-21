Все классно: ростовчанин Евгений Сушков борется с синдромом Дауна на футбольном поле

Евгений тренируется на футбольном поле в центре Ростова несколько раз в месяц. Вместе с другими ребятами с ограниченными возможностями здоровья они создали не обычную футбольную команду, а адаптивную. Каждый игрок здесь особенный. И не только потому, что выполняет разные функции на поле, но и потому что преодолевает собственные трудности.