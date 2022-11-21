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Зарплату меньше 20 тысяч рублей получают почти 26% жителей в Ростовской области

Сегодня, 06:40
Фото: rostov-gorod.ru
Работник в Ростовской области работает и может получать зарплату меньше 20 тыс руб
В Ростовской области около 26% местных жителей зарабатывают менее 20 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Регион оказался на 46 месте в рейтинге неравенства зарплат. Согласно собранным данным, около 3,3% работающего населения имеют доход более 100 тысяч рублей. 

Еще 25,9% местных жителей зарабатывают менее 20 тысяч. Диапазон самых распространенных зарплат составляет от 20 тысяч до 44 тысяч рублей. 

Жители в Ростовской области тратят в среднем на погашение ипотеки две трети зарплаты
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На первом месте находится Чукотский АО, где более 100 тысяч рублей каждый месяц имеют почти 50% населения. В среднем люди здесь получают от 65 тысяч до 164 тысяч рублей.

На последнем месте расположилась Калмыкия, здесь доход более 100 тысяч только у 1,3% местных жителей. В среднем они получают от 18 тысяч до 36 тысяч рублей. 

Напомним, что жители в Ростовской области тратят в среднем на погашение ипотеки две трети зарплаты.

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#Зарплата#Деньги#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика#Илья Протвинов
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