Регион оказался на 46 месте в рейтинге неравенства зарплат. Согласно собранным данным, около 3,3% работающего населения имеют доход более 100 тысяч рублей.
Еще 25,9% местных жителей зарабатывают менее 20 тысяч. Диапазон самых распространенных зарплат составляет от 20 тысяч до 44 тысяч рублей.
На первом месте находится Чукотский АО, где более 100 тысяч рублей каждый месяц имеют почти 50% населения. В среднем люди здесь получают от 65 тысяч до 164 тысяч рублей.
На последнем месте расположилась Калмыкия, здесь доход более 100 тысяч только у 1,3% местных жителей. В среднем они получают от 18 тысяч до 36 тысяч рублей.
Напомним, что жители в Ростовской области тратят в среднем на погашение ипотеки две трети зарплаты.