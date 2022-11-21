«Ведь по сути в центр идет один малюсенький автобус № 55 и маленькая маршрутка № 85А. При всем этом они ходят крайне редко, сесть в них практически невозможно<…>Автобусы должны ездить чаще, а люди не мерзнуть на остановках», — сказано в обращении Людмилы Казьминой, которая настаивает, что новый маршрут необходим для детей, посещающих школу № 115, и взрослых без личного транспорта. Пока инициативу поддержали около сотни человек.