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Жители Западного в Ростове массово жалуются на острую нехватку транспорта

Сегодня, 13:24
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Жители Западного в Ростове массово жалуются на острую нехватку транспорта
В Ростове жители Левенцовского микрорайона и Вертолетного поля массова жалуются на острую нехватку общественного транспорта, их обращения появились на портале «Активный ростовчанин».

В ноябре жители Западного жилого массива опубликовали несколько обращений к Департаменту транспорта Ростова-на-Дону с просьбой подстроить под их нужды несколько автобусных маршрутов. Так в дополнение к изменениям маршрута № 71, жители Левенцовского требуют запустить маршрут № 71А, который будет идти от микрорайона № 8 в центр города. 

«Ведь по сути в центр идет один малюсенький автобус № 55 и маленькая маршрутка № 85А. При всем этом они ходят крайне редко, сесть в них практически невозможно<…>Автобусы должны ездить чаще, а люди не мерзнуть на остановках», — сказано в обращении Людмилы Казьминой, которая настаивает, что новый маршрут необходим для детей, посещающих школу № 115, и взрослых без личного транспорта. Пока инициативу поддержали около сотни человек.

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Еще один маршрут жители Западного попросили запустить от Вертолетного поля, поскольку транспортное сообщение микрорайона с центром города обеспечивает только автобус № 41, которого приходится, по словам жильцов, ожидать более получаса. 

«Люди каждый день опаздывают на работу и учебу, стоя в километровой очереди на транспорт по 30 минут и более!», — обратились к властям местные жители. Пока инициативу поддерживают около 500 человек.

Также жители Западного попросили продлить или изменить автобусные маршруты № 55 и 73, однако это вызвало бурные споры у жителей других районов, которые и без того недовольны длинными маршрутами с большими интервалами между автобусами. 

Ростовчане предложили новые схемы маршрутов в ЛевенцовкеРостовчане предложили новые схемы маршрутов в Левенцовке
Ростовчане предложили новые схемы маршрутов в Левенцовке
Фото: ar.rostov-gorod.ru

«Необходимы новые маршруты, а не длину старых увеличивать. Вспомните мультик старый про семь шапок из одной шкуры. Сшить можно, но носить это уже будет нельзя», — прокомментировал сомнительную инициативу местные жители.

Ранее Ростов упал в рейтинге качества общественного транспорта с 12 на 25 место за год.

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