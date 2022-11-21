В ноябре жители Западного жилого массива опубликовали несколько обращений к Департаменту транспорта Ростова-на-Дону с просьбой подстроить под их нужды несколько автобусных маршрутов. Так в дополнение к изменениям маршрута № 71, жители Левенцовского требуют запустить маршрут № 71А, который будет идти от микрорайона № 8 в центр города.
«Ведь по сути в центр идет один малюсенький автобус № 55 и маленькая маршрутка № 85А. При всем этом они ходят крайне редко, сесть в них практически невозможно<…>Автобусы должны ездить чаще, а люди не мерзнуть на остановках», — сказано в обращении Людмилы Казьминой, которая настаивает, что новый маршрут необходим для детей, посещающих школу № 115, и взрослых без личного транспорта. Пока инициативу поддержали около сотни человек.
Еще один маршрут жители Западного попросили запустить от Вертолетного поля, поскольку транспортное сообщение микрорайона с центром города обеспечивает только автобус № 41, которого приходится, по словам жильцов, ожидать более получаса.
«Люди каждый день опаздывают на работу и учебу, стоя в километровой очереди на транспорт по 30 минут и более!», — обратились к властям местные жители. Пока инициативу поддерживают около 500 человек.
Также жители Западного попросили продлить или изменить автобусные маршруты № 55 и 73, однако это вызвало бурные споры у жителей других районов, которые и без того недовольны длинными маршрутами с большими интервалами между автобусами.
«Необходимы новые маршруты, а не длину старых увеличивать. Вспомните мультик старый про семь шапок из одной шкуры. Сшить можно, но носить это уже будет нельзя», — прокомментировал сомнительную инициативу местные жители.
Ранее Ростов упал в рейтинге качества общественного транспорта с 12 на 25 место за год.