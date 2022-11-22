Алексей Логвиненко: Каждый год мы наращиваем финансирование и объемы уборки снега

Как сообщил глава Администрации города Ростова-на-Дону в новом контракте заложено гораздо больше территорий города для уборки снега, плюс в нем более гибкие условия кратности выезда спецтехники в зависимости от плотности выпадения осадков.
22 ноября прошло заседание коллегии Администрации города Ростова-на-Дону в ходе, которого обсудили готовность города к зимнему отопительному сезону, а также реорганизацию муниципальных унитарных предприятий и развитие народной культуры в городе. Один из самых злободневных вопросов - выполнение мероприятий по подготовке городского хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период, об отоплении и содержании улиц и дорог.
В рамках подготовки города к зиме была произведена реконструкция 8 км. тепловых сетей и тепловых вводов, 83 км. воздушных и кабельных линий, 64 трансформаторные подстанции, 74 объекта систем газораспределения, 12 км. водопроводных линий. Предметом особого контроля оставалось соблюдение ресурсоснабжающими организациями установленного срока ограничения горячего водоснабжения во время гидравлических и тепловых испытаний на теплосетях.
Готов город и к выпадению снега. Подготовлена техника, закуплены два видов реагентов, один из которых Бионорд. Этот реагент единственный из всех, кто прошел аттестацию, он не оказывает негативного влияния на почву и зеленые насаждения, остатки средства полностью вымываются, не загрязняя ливневую канализацию плюс расход материала в разы меньше, чем смеси песка с солью. Кроме того с 1 января город переходит на новый контракт по уборке снега. В нем более гибко прописаны условия кратности выезда техники в зависимости от количества осадков.
- Мы прописали намного больше территорий города, которые охватываются контрактом по уборке и вывозу снега, - сообщил Алексей Логвиненко. Вместе с тем он обратил внимание коллег на тот факт, что убрать снег со всех улиц не получится. Потому, что для города это затратная статья и далеко не все ростовчане одобрят увеличение трат средств на уборку, вместо ремонта садика, школы или спортивной площадки. – Остается рассчитывать на то, что город будет зарабатывать больше и соответственно, тогда сможет больше тратить на благоустройство, - отметил глава Администрации Ростова-на-Дону.
В соответствии с Законом № 485-ФЗ, в котором прописана ликвидация муниципальных унитарных предприятий до 2025 году, муниципалитеты должны их преобразовать либо в акционерные общества (АО), в бюджетные учреждения, либо ликвидировать.
- Форма муниципальных унитарных предприятий уже давно устарела, есть много других эффективных форм управления собственностью, - уверен Алексей Логвиненко. - У нас не должно быть много предприятий. Мы должны постепенно от них отказываться. Мы долгие годы пытались убирать город собственными силами, ничего хорошего это не принесло. Не могли даже тюльпаны посадить, чистоты особой тоже не было. Сегодня мы прекрасно обходимся без своих комбинатов по благоустройству, не тратим деньги на покупку техники. Работает бизнес, идет конкуренция. Сегодня более 50 субьектов малого бизнеса участвуют в уборке города, а это и наши налоги в будущем.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону убежден, что тщательная проработка реорганизации МУПов будет выгодна городу. На сегодня в планах по приватизации путем акционирования сразу несколько муниципальных унитарных предприятий, как в сфере транспорта и ЖКХ, так и в сфере общепита.
Еще одна важная тема на повестке - о поддержке самодеятельного творчества и развитии народной культуры в городе. В городе растет потребность в открытии новых и развитии существующих учреждении культуры клубного типа. Всего в Ростове-на-Дону их 11, в них функционирует 170 объединений. Также в 13 муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры сформированы 44 народных самодеятельных коллектива и 11 отделений народных инструментов. К популяризации народного творчества активно подключаются библиотеки и парки.
Сейчас ведется работа по организации проектирования и строительства Центра культурного развития в мкр. «Суворовский». Уже получено положительное заключение на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на объект строительства. Алексей Логвиненко предложил проработать вопрос о строительстве таких же центров и в других микрорайонах города, к примеру, в Левенцовке.
Для того чтобы в досуговых центрах работали настоящие профессионалы рассматривается возможность открытия в Ростове-на-Дону филиала вузов искусств и культуры других крупных городов.
- Если есть востребованность в таких кадрах и вуз сможет набрать студентов, то рассмотрим возможность размещения в донской столице филиалов вузов культуры и искусств других крупных городов, - рассказал Алексей Логвиненко.