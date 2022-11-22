Алексей Логвиненко: Каждый год мы наращиваем финансирование и объемы уборки снега

- Форма муниципальных унитарных предприятий уже давно устарела, есть много других эффективных форм управления собственностью, - уверен Алексей Логвиненко. - У нас не должно быть много предприятий. Мы должны постепенно от них отказываться. Мы долгие годы пытались убирать город собственными силами, ничего хорошего это не принесло. Не могли даже тюльпаны посадить, чистоты особой тоже не было. Сегодня мы прекрасно обходимся без своих комбинатов по благоустройству, не тратим деньги на покупку техники. Работает бизнес, идет конкуренция. Сегодня более 50 субьектов малого бизнеса участвуют в уборке города, а это и наши налоги в будущем.