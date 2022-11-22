Андрей Воробьев: СГЦ «Смена» в Подмосковье начнет работать уже весной

Издание newizv.ru сообщает, что глава Российской Федерации Владимир Путин провел совещание в режиме ВКС на тему «О развитии животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности». По его словам, создание селекционно-генетического резерва является вопросом научного, технологического и продовльственного суверенитета страны, устойчивости и наполнения доступными и качественными продуктами рынка Российской Федерации.
Первого июня в основание центра первый камень был заложен Андреем Воробьевым и министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Правительство РФ выделило на реализацию проекта пять миллиардов рублей.
Центр “Смена” будет оснащен специальной площадкой для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы, которая включит птицеводческую ферму: восемь птичников на девяносто шесть тысяч птице-мест. Кроме этого, в центре будут построены площадки, где будут содержать взрослое селекционное стадо: две фермы, двенадцать птичников на восемьдесят четыре тысячи птице-мест. Также здесь обустроят площадку для размещения инкубатория, мощность которого составит до двадцати шести миллионов инкубационных яиц в год.
На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет пятьдесят процентов. Строители возводят главные здания и санитарные барьеры, осуществляют присоединение к газовым и электрическим коммуникациям всех пяти объектов. Кроме этого, осуществляется строительство трех подъездных дорог, общая протяженность которых составляет четыре километра. Запуск объекта будет поэтапным и начнется с весны следующего года.
По словам Андрея Воробьева, материал, который будет производить центр “Смена” с 2023 года, будет более конкурентоспособным, чем поставляемый из Европы, ввиду отсутствия избыточных затрат на логистику. Одним из важных вопросов является подготовка кадров, над чем проводится работа вместе с учеными. С Министерством сельского хозяйства России обсуждаются совместные мероприятия для привлечения молодых ученых, которые будут реализовывать полученные в вузах навыки.
Зависимость России от зарубежных поставок племенного яйца и суточных цыплят для формирования племенного поголовья составляет девяносто восемь процентов. Центр “Смена” сможет ежегодно производить до 1,3 миллиона цыплят-прародителей, что позволит заместить поставки из зарубежных стран. После 2025 года планируется начать экспорт племенной продукции.