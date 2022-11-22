Андрей Воробьев: СГЦ «Смена» в Подмосковье начнет работать уже весной

Центр “Смена” будет оснащен специальной площадкой для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы, которая включит птицеводческую ферму: восемь птичников на девяносто шесть тысяч птице-мест. Кроме этого, в центре будут построены площадки, где будут содержать взрослое селекционное стадо: две фермы, двенадцать птичников на восемьдесят четыре тысячи птице-мест. Также здесь обустроят площадку для размещения инкубатория, мощность которого составит до двадцати шести миллионов инкубационных яиц в год.