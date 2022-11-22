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Банк ЗЕНИТ снижает ставки по потребкредитам в «черную пятницу»

Сегодня, 15:32
Фото: Банк ЗЕНИТ
Специальное предложение по потребительским кредитам запускает Банк ЗЕНИТ в «черную пятницу», сообщили в финансовой организации.

Клиенты могут получить скидку до 1,5 процентных пункта от одобренной ставки.  Для этого необходимо обратиться в офис банка в период с 25 по 30 ноября включительно.

Максимальная сумма кредита составляет пять миллионов рублей, максимальный  срок — семь лет. Также по продукту действует услуга «Льготный платеж», которая позволяет получить отсрочку платежа основного долга на первые три месяца. После этого периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту.

Более подробную информацию об условиях и процентных ставках можно узнать на сайте банка.

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#Анна Петрова
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