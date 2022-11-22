Банк ЗЕНИТ снижает ставки по потребкредитам в «черную пятницу»

Максимальная сумма кредита составляет пять миллионов рублей, максимальный срок — семь лет. Также по продукту действует услуга «Льготный платеж», которая позволяет получить отсрочку платежа основного долга на первые три месяца. После этого периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту.