Больница им. Калинина — флагман здравоохранения Донбасса

Как рассказала Элеонора Михайловна, в годы её учебы в мединституте не было такого понятия как интернатура — такой «промежуточной стадии», когда выпускник медвуза уже не студент, но еще не врач. «Мы приходили и сразу начинали работать. Я — врачом-отоларингологом. Конечно, сначала очень волновалась, причем не только во время операций, но и при каждом осмотре больного. Никогда не забуду, как через полгода моей работы меня, дежурного врача, вызвали в гинекологию — там задыхалась больная и мне надо было наложить трахеостому — то есть поставить трубочку в горло, чтобы пациентка могла дышать. Но одна из медсестер была дочкой этой больной и прекрасно знала, что я еще не особо опытный врач. По этой причине она сначала не подпускала меня к своей задыхающейся матери. И я ее прекрасно понимаю, наверное на ее месте я бы поступила также. Дочка потребовала, чтобы я привела из своего отделения заведующего. Но сказать легко, тогда ведь мобильных телефонов не было, и заведующий после рабочего дня был уже не на месте. К моему счастью кроме медсестры-дочки больной были еще две опытные медсестры, которые мне сказали: „Элеонора Михайловна, пока доцент приедет, больная умрет — она просто задохнется“. У меня другого выхода не было, как все-таки ставить трахеостому самой. Медсестры мне, конечно, и помогали и подбадривали. Все получилось, больную мы спасли!», — вспоминает Элеонора Михайловна.