Больница им. Калинина — флагман здравоохранения Донбасса

За 95 лет своего существование лечебное учреждение меняло название несколько раз, но в народе прижилось это – больница Калинина. За почти вековой отрезок времени лечебное учреждение прошло большой путь от скромной лечебницы на окраине города до флагмана здравоохранения Донбасса.
Выращивали овощи и розы для пациентов
Первый камень в фундамент будущей больницы имени Калинина (или в народе - больницы Калинина) был заложен в городе Сталино, как в то время назывался Донецк, 1 мая 1927 года.
До того, как было построено это лечебное учреждение, в городе главной больницей была Первая Советская, кроме этого действовало еще несколько лечебниц. Однако совокупного количества коек не хватало для лечения инфекционных больных. В то время жилищно-бытовые условия жителей города не соответствовали элементарным санитарно-гигиеническим нормам: скученность построек, грязь, отбросы на улицах, отсутствие гигиенических приспособлений в жилищах рабочих приводили к постоянным вспышкам эпидемий. По причине колоссальной потребности именно в инфекционных койках и было принято решение о строительстве больницы на 500 койко-мест.
Строящуюся больницу вначале называли Новой больницей, затем ей было присвоено имя героя гражданской войны родом из Луганска — Климента Ворошилова. Имя «всесоюзного старосты» Михаила Калинина учреждение получило в 1958 году, когда Ворошилова вывели из состава ЦК КПСС за попытку «антипартийной группы», куда он входил, сместить Никиту Хрущёва с поста лидера партии и государства.
К весне 1928 года возведение 1-го, 2-го и 3-го инфекционных корпусов больницы шло полным ходом. Причем сооружались они по последнему слову санитарной техники. В частности, в 1-м корпусе было 12 изоляционных мельцеровских бокса, каждый из которых представляет собой комплекс помещений, состоящий из шлюза для персонала, палаты с санузлом и наружного тамбура с предбоксником для госпитализации больного. Остальные же корпуса состояли из полубоксированных палат, пищеблоков и других помещений, необходимых в отделениях для инфекционных больных. 25 декабря 1930 года стал первым испытанием для персонала новой больницы — в этот день сюда было доставлено сразу 70 пациентов — все они были больны смертельно опасной скарлатиной.
К концу 1931 года закончилось строительство первых четырех корпусов, и началось возведение 5, 6, 7 и 8-го. В настоящее время в лечебном учреждении работают 14 корпусов различной специализации. Это сейчас больница Калинина (ныне ДоКТМО — Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение) расположена в одном из центральных районов города — Калининском. В те далекие годы строящаяся лечебница находилась на отшибе — буквально в степи. Зима 1930-31 года выдалась морозной и снежной, в архивах описан случай, что смена медработников, которая привезла больных, «застряла» в отделении на целую неделю, поскольку им на смену из-за погоды просто никто не мог добраться. Более того, больница зачастую становилась спасением и для запоздалых путников, рискнувших в вечернюю пору направится через степь в соседние городские поселки. Люди в темноте сбивались с пути и могли плутать до изнеможения, если бы не мерцающий огонек инфекционного корпуса больницы. Путники стучали в окно, и им предоставлялся приют до утра и, при необходимости, оказывалась медицинская помощь.
Остро стоял вопрос о продовольственном снабжении больницы и выход был найден — решили организовать собственное подсобное хозяйство. В том же, 1931 году, засадили большой огород, который тянулся от больничных корпусов до реки Кальмиус. На огороде выращивали все виды овощей, чуть позже высадили сад и розарий. Так что к 1935 году больные получали к столу и свежие фрукты, а розами украшали палаты акушерского корпуса, где лежали новоиспеченные мамы. Силами сотрудников больницы проводилось озеленение территории больницы. Одно из деревьев посадил и знаменитый профессор Владимир Богославский — организатор первой хирургической службы Донецкой области и всех хирургических кафедр Донецкого института. О том, что было с больницей в годы Великой Отечественной войны, нет точной информации. С большой вероятностью немецко-фашистские захватчики устроили в лечебнице свой госпиталь. Во всяком случае, достоверно известно, что на территории, прилегающей к пятому, акушерско-гинекологическому корпусу, было немецкое кладбище. Там, очевидно, хоронили умерших раненных немецких солдат.
16 главных людей в истории больницы
За 95 лет существования больницы сменилось 16 главных врачей, и каждый из них вносил свой вклад в развитие лечебного учреждения. Расскажем о некоторых из них.
Так, первым главным врачом был Петр Александрович Контрольский, по совместительству руководивший еще и Первой Совбольницей. В архивных документах его называют «умелым администратором», который много сил и энергии вложил для того, чтобы пациенты, находившиеся на лечении, имели достойные условия, чтобы корпуса хорошо отапливались, регулярно завозились продукты. За самоотверженный труд Петру Александровичу было присвоено почётное звание «Заслуженный врач Украины», он награжден орденами Ленина, и «Трудового Красного Знамени».
На смену Контрольскому, который с 1932 года возглавлял Сталинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, пришел Павел Федорович Дмитриев. Благодаря ему в 30-х годах были установлены насосы на поливном больничном огороде. «Было заведено большое поголовье свиней, что позволило существенно улучшить питание больных. Был приведен в порядок конный двор. Нужда в лошадях была ежедневной: то консультанта привезти из центра города, то медикаменты из аптеки, то выздоровевшего ребенка доставить в бездорожье и снежные заносы», — рассказывает к. мед. н., доцент Николай Петрович Лиховид, возглавлявший ДОКТМО с 1997 по 1999 годы. Благодаря усилиям Дмитриева в строй вступили пятый, шестой и восьмой корпуса больницы.
При Николае Ивановиче Мироновиче в Донбассе начала зарождаться служба санитарной авиации. «В один чудесный летний день далеко за больницей, там, где сейчас Октябрьский поселок (с 2014 года печально известен постоянными обстрелами ВСУ, поскольку расположен в прифронтовой зоне — прим. авт.), приземлился самолет. Главный врач Николай Иванович Миронович, подобрав нескольких врачей, кто посмелее, направился к самолету. Пилот усаживал по два человека и поднимал их в воздух. Сделав два-три круга, самолет приземлялся. Так в течение месяца была «облётана значительная часть врачей различных специальностей сформирована группа для оказания консультативной помощи в городах и районах области», — рассказывает Лиховид.
На долю Надежды Ивановны Лютой пришлись послевоенные годы — при отступлении фашисты не пощадили лечебное учреждение — на месте корпусов были руины. Под ее непосредственным руководством уже к августу 1950 года вошли в строй третье и четвертое инфекционные отделения, а через два года начало работать третье терапевтическое отделение. Больница не только оказывала высококвалифицированную консультативную помощь населению всех городов области, но и стала организационно-методическим центром по улучшению качества медицинской помощи.
Последние восемь лет, в течение которых длится вооруженный конфликт в Донбассе, лечебное учреждение возглавляет доктор мед. наук, профессор Наталья Владимировна Момот.
Исключить механистический подход в лечении
О том, что изменилось в работе старейшего медицинского учреждения в регионе, нам исходя их своего опыта, рассказали сотрудники ДокТМО, которые здесь трудятся не один десяток лет.
Так, например, заведующий ЛОР-отделения ДокТМО, а в прошлом главврач больницы, Олег Николаевич Малеев работает 34 года. Отдавая должное техническому оснащению больницы в настоящее время, он считает, что преимуществом прошлых лет была более тщательная работа непосредственно с пациентом. «Мы начинали без всего этого оборудования, которое мы имеем на сегодняшний день. В то время диагнозы, лечение — все основывалось на знаниях и опыте врача и гораздо больше времени, чем сейчас уделялось работе с больными — это и опросы, подробности развития болезни, более тщательные осмотры. На мой взгляд это имело определенные преимущества. Сейчас другое преимущество: очень много инструментальных методов обследования, которые безусловно помогают нам в нашей профессии, но основываться только на них — это не совсем правильно. Если мы утратим работу с пациентами на таком уровне, как это было раньше, мы придем к чисто механистическому подходу, что негативно отразится на конечном результате», — говорит он.
Для врача-отоларинголога Элеоноры Михайловны Долженко работа в больнице Калинина (ДокТМО) стала первым рабочим местом. Непрерывный стаж её работы здесь составляет 54 года!
Как рассказала Элеонора Михайловна, в годы её учебы в мединституте не было такого понятия как интернатура — такой «промежуточной стадии», когда выпускник медвуза уже не студент, но еще не врач. «Мы приходили и сразу начинали работать. Я — врачом-отоларингологом. Конечно, сначала очень волновалась, причем не только во время операций, но и при каждом осмотре больного. Никогда не забуду, как через полгода моей работы меня, дежурного врача, вызвали в гинекологию — там задыхалась больная и мне надо было наложить трахеостому — то есть поставить трубочку в горло, чтобы пациентка могла дышать. Но одна из медсестер была дочкой этой больной и прекрасно знала, что я еще не особо опытный врач. По этой причине она сначала не подпускала меня к своей задыхающейся матери. И я ее прекрасно понимаю, наверное на ее месте я бы поступила также. Дочка потребовала, чтобы я привела из своего отделения заведующего. Но сказать легко, тогда ведь мобильных телефонов не было, и заведующий после рабочего дня был уже не на месте. К моему счастью кроме медсестры-дочки больной были еще две опытные медсестры, которые мне сказали: „Элеонора Михайловна, пока доцент приедет, больная умрет — она просто задохнется“. У меня другого выхода не было, как все-таки ставить трахеостому самой. Медсестры мне, конечно, и помогали и подбадривали. Все получилось, больную мы спасли!», — вспоминает Элеонора Михайловна.
Раненого в сердце вернули с «того света» за две минуты
Врачи Док ТМО делают операции, которые редко выполняются в мировой практике. Так, на прошедшем в Санкт-Петербурге конгрессе Всемирного общества сердечно-сосудистых и торакальных хирургов высоко оценили доклады медиков из Донецка об уникальных операциях, сделанных при ранениях сердца и грудной клетки.
В Конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов, который проходил с 8 по 10 ноября текущего года в Москве, также принимали участие специалисты из ДокТМО. На площадке «Ультразвуковая визуализация и миниинвазивные технологии» они выступили с докладами, в которых рассказали о своих новых методах лечения.
В настоящее время в торакальных отделениях ДокТМО продолжают оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, как у плановых пациентов, так и у пострадавших при боевой травме. Так, например, 11 октября 2022 года был доставлен военнослужащий с проникающим осколочным ранением грудной клетки, с наличием осколка в зоне непарной вены. Больному было выполнено малоинвазивное видеоторакоскопическое удаление осколка, при помощи оборудования, поставленного Минздравом РФ, и устранение причинённых повреждений.
Одной из историй счастливого спасения летом этого года, раненного в сердце больного поделился заведующий торакальным отделением № 2 ДокТМО Олег Ступаченко. «Как-то позвонила бригада скорой помощи и нам сообщили, что везут пациента с подозрением ранения в сердце. Мы подготовили операционную, спустили каталку вниз, чтобы не терять времени и ждем. Подъезжает скорая помощь, и нам сообщают, что не довезли больного — умер, как только въехали на территорию больницы. Я прикинул, что по времени это не больше 10-15 секунд. Посмотрел — пульса у парня нет, дыхания нет, но все ведь подготовлено, как-то обидно — улыбается Олег Ступаченко. — Мы быстро его на каталку и в операционную. Я только перикард вскрыл — и сердце заработало. С момента доставки раненного корпусу до момента ушивания раны в сердце прошло 2 минуты 10 секунд. Парень выжил — на следующий день уже бегал по коридору».
Нет ни одного отделения, которое бы не сталкивалось с лечением раненых по своему профилю. «Практически половина нашей работы связана с последствиями военных действий — это все ранения ЛОР-органов, шеи. Мы достаем осколки, проводим хирургическое лечение поврежденных органов», — рассказал заведующий ЛОР отделения Олег Малеев.
Накопленный специалистами ДокТМО опыт лечения при боевой травме является одним из передовых и в Российской Федерации, и на международном уровне.
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