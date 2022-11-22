Бюджет 2023-2025 принят во втором чтении с поправками «Единой России»

«За первого ребенка он составит 590 тысяч рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тысяч рублей, – уточнил Исаев. – Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объеме. А по некоторым статьям, например поддержке семей с детьми, они даже возрастают».