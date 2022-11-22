Бюджет 2023-2025 принят во втором чтении с поправками «Единой России»

Из заявления заместителя руководителя думской фракции, координатора направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России» Андрея Исаева следует, что единым пособием решено было заменить семь других, которые ранее выплачивали россиянам из разных источников. Его будут начислять в зависимости от имущественного положения семей: в размере 50, 75 или 100 процентов от размера прожиточного минимума (ПМ), заявил Исаев.
В период с 2023 по 2025 год в России вырастут ПМ, МРОТ и минимальная пенсия. Почти на 12 процентов повысятся социальные выплаты и сумма сертификата материнского капитала.
«За первого ребенка он составит 590 тысяч рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тысяч рублей, – уточнил Исаев. – Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объеме. А по некоторым статьям, например поддержке семей с детьми, они даже возрастают».
Следует отметить, что парламентарии поддержали инициативу партии «Единая Россия» о дополнительном выделении 2,5 миллиарда на организацию профессионального обучения граждан и дополнительного профобразования. Еще 1,4 миллиарда в федеральном бюджете заложили на обучение программированию старшеклассников. При этом 450 миллионов рублей будет направлено на реализацию программы, предусматривающей развитие молодежного предпринимательства, а 250 миллионов – на освоение рабочих специальностей участниками студенческих отрядов.
Особое внимание единороссы уделяют актуальной теме занятости населения. Во втором чтении была принята инициатива политической партии заложить на это направление сумму в 2,7 миллиарда рублей. Предусматривается модернизация центров занятости в 17 российских субъектах.
В государственной казне повысили также сумму расходов на систему здравоохранения: они выросли вдвое к тому уровню, который был в 2019 году. К показателю текущего года повышение составило один триллион рублей, пишет сайт ER.RU.
Проект бюджета Ростовской области на 2023 – 2025 годы неразрывно связан с народной программой, сформированной из предложений жителей. Об этом рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Ростовской области, заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Ревенко.
«Народная программа – это социально значимые объекты, построенные или отремонтированные поликлиники, школы, детские сады, парки, автодороги, почтовые отделения, спортплощадки, которые предложены самими жителями региона. Наши депутаты провели необходимую работу с муниципалитетами, исполнительной властью региона, чтобы конкретные задачи программы были подкреплены необходимыми средствами в бюджете», – отметил Владимир Ревенко.
«Бюджет региона сохраняет устойчивость и социальную направленность. Так, по направлениям социальной политики в будущем году планируется выделить более 87 млрд рублей, на образование – более 69 млрд, на здравоохранение – 26 млрд. В целом в 2023 году проектом бюджета предусмотрены расходы в объеме более 279 млрд рублей.
Партийная фракция и депутаты в муниципалитетах возьмут на сопровождение каждый строящийся или реконструируемый объект», – добавил Владимир Ревенко. К совместному мониторингу пригласят жителей городов и районов области.