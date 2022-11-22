Около недели назад, 14 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, запрещающее заготовку дикого кабана на мясо, для создания чучел и других целей. Также запрещена заготовка корма и подстилочного материала для свиней и охота, кроме той, которую проводят в целях регуляции популяции животных.
Причиной этого стало обнаружение трупов диких кабанов в зоне охотничьих угодий в Тацинском районе. Теперь сами угодия и земля рядом с ними находится на карантине, и срок действия ограничений пока остается неизвестным, поскольку на ликвидацию очага инфекции потребуется время.
Напомним, летом в Целинском районе вспыхнул птичий грипп.