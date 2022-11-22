Причиной этого стало обнаружение трупов диких кабанов в зоне охотничьих угодий в Тацинском районе. Теперь сами угодия и земля рядом с ними находится на карантине, и срок действия ограничений пока остается неизвестным, поскольку на ликвидацию очага инфекции потребуется время.