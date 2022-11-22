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Часть Ростовской области оказалась на карантине из-за вспышки африканской чумы свиней

Сегодня, 12:05
Фото: rostov-gorod.ru
Карантин по АЧС установили в Ростовской области
В Ростовской области установили карантин в Тацинском районе из-за вспышки чумы свиней, документ появился на портале донского правительства.

Около недели назад, 14 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, запрещающее заготовку дикого кабана на мясо, для создания чучел и других целей. Также запрещена заготовка корма и подстилочного материала для свиней и охота, кроме той, которую проводят в целях регуляции популяции животных.  

В Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свиней
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Причиной этого стало обнаружение трупов диких кабанов в зоне охотничьих угодий в Тацинском районе. Теперь сами угодия и земля рядом с ними находится на карантине, и срок действия ограничений пока остается неизвестным, поскольку на ликвидацию очага инфекции потребуется время. 

Напомним, летом в Целинском районе вспыхнул птичий грипп.

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