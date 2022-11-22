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Чиновницу будут судить в Ростовской области за махинации с автоклубом на 2,7 млн руб

Сегодня, 05:48
Фото: 1mi
В Ростовской области будут судить директора муниципального бюджетного учреждения культуры за превышение полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие уверено, что обвиняемая поставила подпись при приемке автоклуба. Это передвижной многофункциональный культурный центр.

При этом никаких экспертиз не проводилось, а подрядчик получил деньги в рамках подписанного контракта. Но автоклуб не соответствовал установленным требованиям, а стоимость оказалась ниже заявленной. 

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Размер ущерба оценили на сумму более 2,7 миллиона рублей. После этого возбудили уголовное дело, сейчас все материалы направили в суд. 

Ранее ростовская компания совершила махинации с картофелем на 371 млн рублей. 

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