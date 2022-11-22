Чиновницу будут судить в Ростовской области за махинации с автоклубом на 2,7 млн руб

Следствие уверено, что обвиняемая поставила подпись при приемке автоклуба. Это передвижной многофункциональный культурный центр.
При этом никаких экспертиз не проводилось, а подрядчик получил деньги в рамках подписанного контракта. Но автоклуб не соответствовал установленным требованиям, а стоимость оказалась ниже заявленной.
Размер ущерба оценили на сумму более 2,7 миллиона рублей. После этого возбудили уголовное дело, сейчас все материалы направили в суд.
Ранее ростовская компания совершила махинации с картофелем на 371 млн рублей.