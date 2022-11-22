ДОМ.РФ: Доля «зеленых» многоквартирных домов вырастет до 20% к 2030 году

«Разработанный с участием ДОМ.РФ стандарт – часть перспективной для отрасли «зеленой» повестки, которой мы как Институт развития уделяем большое внимание. Речь идёт не только о снижении вреда окружающей среде, сейчас на долю строительства и ЖКХ приходится до 23% от всех выбросов, но и разумном потреблении энергоресурсов, сокращении нагрузки на сети. Следующий логичный шаг – запуск мер поддержки, которые к 2030 году позволят увеличить долю «зеленых» домов в стране с 5% до 20%», - отметил Виталий Мутко.