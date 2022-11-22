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ДОМ.РФ: Доля «зеленых» многоквартирных домов вырастет до 20% к 2030 году

Сегодня, 00:00
Фото: ДОМ.РФ
Следующим этапом развития эко-повестки в стройотрасли после принятия национального «зеленого» стандарта для многоквартирных домов (ГОСТ Р) может стать запуск таких мер государственной поддержки как «зеленое» проектное финансирование и «зеленая» ипотека.

По оценкам ДОМ.РФ, при таком развитии событий почти четверть строящихся многоквартирных домов к 2030 году будут отвечать принципам экологичного жилья. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

 

ДОМ.РФ как институт развития в жилищной сфере совместно с застройщиками подготовил проект дорожной карты по мерам «зеленого» стимулирования.  Она включает финансовые меры поддержки, более доступное проектное финансирование, налоговые преференции и меры технического характера. Ряд банков за счет собственной маржинальности уже сегодня запускают «зеленые» продукты с минимальными скидками, но для распространения данной практики в масштабах всей страны необходима разработка мер стимулирования, в том числе со стороны государства.

 

«Разработанный с участием ДОМ.РФ стандарт – часть перспективной для отрасли «зеленой» повестки, которой мы как Институт развития уделяем большое внимание. Речь идёт не только о снижении вреда окружающей среде, сейчас на долю строительства и ЖКХ приходится до 23% от всех выбросов, но и разумном потреблении энергоресурсов, сокращении нагрузки на сети. Следующий логичный шаг – запуск мер поддержки, которые к 2030 году позволят увеличить долю «зеленых» домов в стране с 5% до 20%», - отметил Виталий Мутко.

 

C 1 ноября 2022 года в России введен в действие добровольный национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов (ГОСТ Р), разработанный ДОМ.РФ и Минстроем России. Его критерии, прежде всего, направлены на сохранение здоровья людей. Например, в них входят требования по использованию нетоксичных материалов, качеству воды и воздуха. ГОСТ Р позволяет начать оценку жилья для получения соответствующих сертификатов.

 

Одним из ключевых критериев оценки станет очень высокий класс энергоэффективности, который позволяет сократить потребление тепловой и электрической энергии. Преимущества такого подхода - возможность экономии жителей «зеленого» дома на платежах за ЖКУ, снижение нагрузки на инженерную инфраструктуру и расходов на капремонт. ДОМ.РФ уже достиг предварительных договоренностей о сертификации зданий на соответствие «зеленому» стандарту с рядом крупных застройщиков. С лета 2022 г. проводится оценка шести пилотных проектов в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Байкальске, Татарстане и Владивостоке.

#Общество
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