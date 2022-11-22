Донские депутаты «ЕР»: Позиция коммунистов в Госдуме против федбюджета удивляет

«Очень большая стройка, фактически новая, на которую в текущем законопроекте о бюджете заложено больше 3 миллиардов рублей, а всего порядка 14,5 миллиардов рублей. Таких строек по стране единицы. Губернатор долго, последовательно „пробивал“ этот проект. И теперь депутаты от КПРФ, которых избирали наши жители, голосуют фактически против этого проекта, который и в интересах жителей области, и юга России», — подчеркнул глава комитета донского Заксобрания.