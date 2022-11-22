Донские депутаты «ЕР»: Позиция коммунистов в Госдуме против федбюджета удивляет

«С удивлением узнал об этом. Представители Компартии от Ростовской области собираются голосовать против бюджета, в котором „зашиты“ очень многие важные для Ростовской области программы», — рассказал он, уточнив, что позиция непонятна и другим депутатам Заксобрания от «Единой России».
Важнейшим проектом, средства на который закладываются в федбюджет, Игорь Бураков назвал будущий областной детский хирургический центр инновационных технологий.
«Очень большая стройка, фактически новая, на которую в текущем законопроекте о бюджете заложено больше 3 миллиардов рублей, а всего порядка 14,5 миллиардов рублей. Таких строек по стране единицы. Губернатор долго, последовательно „пробивал“ этот проект. И теперь депутаты от КПРФ, которых избирали наши жители, голосуют фактически против этого проекта, который и в интересах жителей области, и юга России», — подчеркнул глава комитета донского Заксобрания.
Бюджетом планируется направление средств на развитие сетей водоснабжения в левобережной зоне в Аксайском районе. Это обеспечит центральным водоснабжением более 45 тысяч человек. Есть в финансовом документе и задачи развития дорожной отрасли Дона. «В 2025-м году, а возможно и досрочно, планируется замкнуть Ростовское транспортное кольцо. Для понимания масштабов — это около 160 миллиардов рублей. Знаменитая московская кольцевая автодорога — 108 километров, а наше транспортное кольцо — 110 километров» — пояснил Игорь Бураков.
В числе проектов, отраженных в будущем бюджете — реконструкция Ростовского государственного цирка, полвека не видевшего капитального ремонта.
«Когда усилиями Губернатора, Правительства Ростовской области расходы на комплексную реставрацию цирка включены в бюджет в объеме 3 миллиардов рублей, коммунисты, в том числе, депутаты, избранные жителями Ростовской области, собираются проголосовать против. То есть против интересов жителей, против детей, которые ходят в цирк», — обратил внимание Игорь Бураков.
Депутат донского парламента назвал принимаемый бюджет «бюджетом надежды»: «Он позволит пройти полный вызовов и трудностей 2023-й год нормально, без потрясений, и многие начинания, важные для социального самочувствия жителей Ростовской области, благодаря этому бюджету будут воплощены».
Игорь Бураков выразил уверенность, что проект бюджета будет принят, так как в Госдуме большинство представлено фракцией «Единой России». Он также призвал коммунистов Ростовской области в Госдуме ориентироваться в первую очередь на интересы своих избирателей.