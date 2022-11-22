Эксперт выразил мнение по Эрдогана в адрес России

Однако, в аспекте зерновой сделки по Украине, а также увеличения обоюдного товарооборота Эрдоган готов сотрудничать, но относительно решения курдского вопроса и расширения турецкого влияния в регионе, он действует очень враждебно, игнорируя другие стороны представленные в регионе.