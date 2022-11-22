Эксперт выразил мнение по Эрдогана в адрес России

С таким заявлением выступил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его мнению, слова Эрдогана могут поссорить его с ключевыми игроками, в числе которых - Россия, Соединенные Штаты и Израиль. Об этом пишет 360tv.ru.
Кроме того, эксперт добавил, что высказывания Эрдогана относительно курдского вопроса и упреки в сторону России о якобы несоблюдении мер по борьбе с антитеррористической деятельности на территории Сирии и Ираке говорят о двойственности внешнеполитической доктрины Турции.
Однако, в аспекте зерновой сделки по Украине, а также увеличения обоюдного товарооборота Эрдоган готов сотрудничать, но относительно решения курдского вопроса и расширения турецкого влияния в регионе, он действует очень враждебно, игнорируя другие стороны представленные в регионе.