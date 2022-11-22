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Эксперт выразил мнение по Эрдогана в адрес России

Сегодня, 14:07
Фото: pxhere.com
Нападки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на Россию из-за отказа выполнять обещания по отводу курдских вооруженных формирований от границ Ирака и Сирии говорят о новой попытке турецкого главы стать самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке.

С таким заявлением выступил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его мнению, слова Эрдогана могут поссорить его с ключевыми игроками, в числе которых - Россия, Соединенные Штаты и Израиль. Об этом пишет 360tv.ru.

 

Кроме того, эксперт добавил, что высказывания Эрдогана относительно курдского вопроса и упреки в сторону России о якобы несоблюдении мер по борьбе с антитеррористической деятельности на территории Сирии и Ираке говорят о двойственности внешнеполитической доктрины Турции. 

 

Однако, в аспекте зерновой сделки по Украине, а также увеличения обоюдного товарооборота Эрдоган готов сотрудничать, но относительно решения курдского вопроса и расширения турецкого влияния в регионе, он действует очень враждебно, игнорируя другие стороны представленные в регионе. 

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