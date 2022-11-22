«Если ты где-то споткнулся, не надо отчаиваться»

Когда на Донбассе начались обстрелы, спортсмену пришлось уехать с семьей в Махачкалу, затем — в Тверь. Несмотря на многочисленные трудности, Ренат продолжал тренировки, находил спарринг-партнеров и тренеров. Спорт стал его постоянной работой.

«Спортсмен, который достиг хорошего уровня, должен быть примером, вести здоровый образ жизни, бороться со своими плохими качествами. Это внутренняя борьба. Показывать, чтобы люди за ним следовали и брали пример с него. Самодисциплина очень важна для спортсмена. Надо быть скромным, честным и справедливым».

Ренат считает, что каждому мужчине с детства нужно заниматься спортом, поэтому собирается отдать своего сына на вольную борьбу. Следующая цель борца — завоевать еще один пояс по смешанным единоборствам. Через пару лет Ренат собирается завершить карьеру спортсмена и заняться тренерской деятельностью.