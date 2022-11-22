По словам Ксении, здоровье портит не только сам гаджет, но и способ его использования. Например, при просмотре фильма с маленького экрана телефона человек не следит за осанкой, изгибает шею. Все это приводит к болям в спине и суставах, тошноте, слабости, утомляемости, а также сухости глаз предупреждает врач.