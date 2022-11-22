Самое опасное воздействие на здоровье человека исходит от телефона ночью, когда пользователи в темноте вглядываются в яркий экран, рассказывает эксперт.
«Свечение экрана холодное, синего оттенка, что разрушает сетчатку глаза. Как результат, снижается острота зрения, могут обостриться головные боли», - рассказывает медик.
По словам Ксении, здоровье портит не только сам гаджет, но и способ его использования. Например, при просмотре фильма с маленького экрана телефона человек не следит за осанкой, изгибает шею. Все это приводит к болям в спине и суставах, тошноте, слабости, утомляемости, а также сухости глаз предупреждает врач.
«Взрослому человеку с телефоном в руках можно проводить максимум шесть часов в день, подросткам – около двух часов, а детям до семи лет нельзя вообще, поскольку не все органы еще сформировались, они очень подвержены повреждениям от излучения», - объясняет врач-офтальмолог.
Кроме физиологических проблем, отмечает врач, чрезмерное использование смартфона способно привести к информационному стрессу и проблемам со сном.
Ранее RostovGazeta писала о том, что врач рассказал, как ростовчанам справиться со стрессом из-за событий в зоне СВО.