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Гаджет-убийца: ростовский врач рассказал, как смартфон сажает зрение

Сегодня, 17:02
Фото: unsplash.com
Ростовчанам рассказали об опасности от смартфонов

Ростовский врач рассказал, как смартфон сажает зрение и вызывает стресс

Постоянное времяпрепровождение со смартфоном в руках влечет за собой проблемы со зрением, головные боли и стрессы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский врач офтальмолог Ксения Куличенко

Самое опасное воздействие на здоровье человека исходит от телефона ночью, когда пользователи в темноте вглядываются в яркий экран, рассказывает эксперт.

«Свечение экрана холодное, синего оттенка, что разрушает сетчатку глаза. Как результат, снижается острота зрения, могут обостриться головные боли», - рассказывает медик.

По словам Ксении, здоровье портит не только сам гаджет, но и способ его использования. Например, при просмотре фильма с маленького экрана телефона человек не следит за осанкой, изгибает шею. Все это приводит к болям в спине и суставах, тошноте, слабости, утомляемости, а также сухости глаз предупреждает врач.

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«Взрослому человеку с телефоном в руках можно проводить максимум шесть часов в день, подросткам – около двух часов, а детям до семи лет нельзя вообще, поскольку не все органы еще сформировались, они очень подвержены повреждениям от излучения», - объясняет врач-офтальмолог.

Кроме физиологических проблем, отмечает врач, чрезмерное использование смартфона способно привести к информационному стрессу и проблемам со сном.

Ранее RostovGazeta писала о том, что врач рассказал, как ростовчанам справиться со стрессом из-за событий в зоне СВО.

 

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