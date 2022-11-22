Холодильник — лучший друг, если он сделан в Донецке!

Крестным отцом бытовых советских холодильников можно считать одного из основоположников космонавтики, создателя стартовых комплексов для ракет Владимира Павловича Бармина. В 1935 году он возглавлял компрессорную группу КБ московского завода «Компрессор». В составе специалистов Главного управления машиностроительной промышленности он был командирован в США для изучения производства компрессоров и холодильников. По словам участников группы, Бармин получил личное задание от наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе — изучить опыт по производству домашних холодильников, которые повсеместно входили в быт американцев. Молодой ученный собрал обширный материал и на основании его рекомендаций и выводов в Советском Союзе разрабатывают первые холодильники на фреоне для судов.