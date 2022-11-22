Холодильник — лучший друг, если он сделан в Донецке!

Более того, предприятие было одним из крупнейших производителей холодильников на территории бывшего СССР. Сломить работу завода, который сейчас носит название ООО «ДОНФРОСТ» не смогли ни «эпоха перемен» лихих 90-х, ни обстрелы 2014–2022 годов. Видимо, неспроста первые три десятка лет холодильники, выпускаемые заводом, назывались «Донбасс». А Донбасс, как известно, давно стал символом стойкости.
Догоним и перегоним
Крестным отцом бытовых советских холодильников можно считать одного из основоположников космонавтики, создателя стартовых комплексов для ракет Владимира Павловича Бармина. В 1935 году он возглавлял компрессорную группу КБ московского завода «Компрессор». В составе специалистов Главного управления машиностроительной промышленности он был командирован в США для изучения производства компрессоров и холодильников. По словам участников группы, Бармин получил личное задание от наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе — изучить опыт по производству домашних холодильников, которые повсеместно входили в быт американцев. Молодой ученный собрал обширный материал и на основании его рекомендаций и выводов в Советском Союзе разрабатывают первые холодильники на фреоне для судов.
Первый бытовой компрессионный холодильник в СССР выпустили в 1937 году на Харьковском тракторном заводе. Для того, чтобы начать массовое производство холодильников пришлось потратить еще несколько предвоенных лет. К началу войны завод выпустил 3,5 тысячи единиц продукции.
О производстве холодильников для нужд населения в Советском Союзе вновь задумались лишь в конце 1940-х годов. 7 сентября 1949 года вышло Постановления Совета Министров об организации массового производства бытовых холодильников. Эту задачу поставили перед тремя министерствами — автомобильной и авиационной промышленности и транспортного машиностроения.
В результате первый массовый послевоенный холодильник разработали в КБ Московского автомобильного завода имени Сталина (позже был переименован в завод им. Лихачева). По чертежам конструкторского бюро был начат массовый выпуск в СССР первых бытовых холодильников «ЗИС — Москва» (позже «ЗИЛ — Москва) и «Саратов». Именно они основой для всех последующих моделей советских холодильников первого поколения.
К концу 1950-х годов начинается массовое строительство заводов по выпуску бытовых холодильников для нужд советских граждан. И, тем не менее, эти заводы не могли удовлетворить растущих запросов и нужд советских граждан. К примеру, в 1962 году холодильники у себя дома имели 98,3% семей в США, 20% семей в Италии и лишь 5,3% семей в Советском Союзе.
Под маркой «Донбасс»
В годы расширенной шестой пятилетки (семилетний план развития народного хозяйства СССР с 1959 по 1965 годы) развитие Донецка шло стахановскими темпами. Наряду с тяжелой развивались легкая и пищевая промышленность. Начали работать швейная фабрика им. Володарского, кондитерская фабрика, маргариновый, молочный и пивоваренный заводы, мясокомбинат и многие другие предприятия.
Но одним из главных событий 1963 года стало открытие Донецкого завода бытовых холодильников. По тем временам это было большое и современное предприятие. Проектная мощность предполагала выпуск до 75 тысяч холодильников в год. Правда, модельный ряд их ограничен холодильниками марки «Донбасс». Но отдадим должное качеству их производства — во многих семьях даже сегодня можно встретить работающие холодильники 1960-х годов выпуска.
Первые холодильники «Донбасс» отличались скругленным дизайном, хромированной ручкой для открывания дверей, высокопрочным эмалированным покрытием, которое десятилетиями не дает металлу покрыться коррозией. Один из немногих недостатков этого агрегата — достаточно шумная работа. Но в те годы, на такую мелочь никто из потребителей не обращал внимания. В первую очередь стояла задача удовлетворить запросы граждан в качественной бытовой технике.
«Шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия прошли в режиме наращивания объемов производства и расширения модельного ряда. К 1980 году производилось уже семь моделей холодильников, а объем доведен до 300 тысяч холодильников в год», — рассказывает заместитель директора по техническим вопросам ООО «ДОНФРОСТ» Михаил Бабич.
Старшее поколение наверняка помнит холодильники с механическими замками — для того, чтобы открыть-закрыть такой аппарат требовалось приложить усилие. Дети дошкольного возраста с такой задачей точно не справлялись. Поэтому, когда в 70-м году донецкий завод холодильников впервые выпустил партию холодильников «Донбасс-3» с магнитным затвором дверей, мечтой каждой семьи стало сменить старый «Донбасс» с механической защелкой на новый.
Начиная с 1980 года, продукция завода выходит на мировой рынок сбыта. Холодильники экспортируются в Польшу, Венгрию и Кубу. Восьмидесятые годы стали периодом расцвета предприятия — модельный ряд увеличился вдвое — выпускалось уже 15 моделей агрегатов, среди них (в 1988 году) — первый в истории завода двухкамерный холодильник.
NORD: по высочайшим стандартам качества
Холодильники под маркой «Донбасс» выпускались до 1991 года, пока предприятие не сменило свой бренд, оно стало называться акционерное общество «НОРД», а дверцы выпускаемых рефрижераторов с тех пор стал украшать логотип NORD. Гордостью преобразованного и реконструированного предприятия стал выпуск первого трехдверного холодильника NORD 225 общим объемом 350 литров, который пользовался большим спросом у покупателей.
Отметим, что 90-е годы после развала СССР, многие промышленные предприятия переживали с большими трудностями и проблемами, и если не прекращали свое существование, то снижали объемы производства. ООО «Норд», в это время, напротив, продолжал совершенствовать технологию, осваивать новые виды продукции. Так, в 1993 году предприятие стало выпускать набирающие у потребителей популярность морозильные камеры; в 1996 — впервые приступили к производству кондиционеров, сначала бытовых, в дальнейшем промышленных для локомотивов, экскаваторов, кранов и т. д.
«В 1992 году закончена реконструкция завода, сделавшая возможным производство холодильников принципиально новой, панельной, конструкции с пенополиуретановой теплоизоляцией вместо стекловолокна. А в 2001 году закончена самая масштабная реконструкция в истории завода. Она связана с внедрением новых, экологически чистых, неразрушающих озон хладагентов и вспенивателей», — рассказывает Михаил Бабич.
Кроме того, 2000-е годы стали для предприятия этапом освоения новых рынков сбыта — это страны Евросоюза. Конечно, это стало возможным благодаря тому, что качество холодильников «Норд» было на высоте. Высочайшие стандарты качества предприятия подтверждены сертификатом Европейского союза ISO 9001:2008 и международной системы сертификации TÜV Thüringen. Это означает кроме всего прочего, что в производстве применяются только экологически чистые материалы, безопасные для природы и человека. Однако главным и самым важным рынком сбыта была и остается Россия.
«Завод стал постоянным участником конкурса „100 лучших товаров“, выигрывал региональные и государственные награды», — сообщает замдиректора ООО «ДОНФРОСТ».
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С началом вооруженного конфликта в 2014 году в Донбассе, завод не прекращал работу, несмотря обстрелы. При этом «Норд» все еще принадлежал украинским производителям, и вся прибыль уходила на Украину. Тем не менее, сотрудники предприятия в это непростое время были с рабочим местом и получали зарплату.
В 2015 году ПАО «Норд» выпустило 162,781 тысяч холодильников и морозильников, реализовало 162,827 тысяч, что соответственно на 52,1% и 52,3% меньше аналогичных показателей 2014 года. В 2016 году количество выпущенной продукции упало еще существеннее. Объяснение такому снижению показателей самое простое — холодильники «Норд» реализовывались не столько на Украине, сколько в России и других странах бывшего СССР, а с 2014 года, понятно, эта площадка была утеряна.
Летом 2016 года украинское руководство «Норда» объявило о прекращении работы предприятия.
«По случайному стечению обстоятельств в это же время появился российский инвестор, который рискнул в такое опасное время взять завод в свое управление. Так на базе производственной площадки по выпуску холодильной техники известного бренда NORD в Донецк в 2016 году было создано Предприятие ООО «ДОНФРОСТ», — рассказывает Михаил Бабич.
За 6 лет истории «ДОНФРОСТ» предприятие наращивало объемы производства и вынужденно догонял упущенное время по модернизации холодильников. «Так появился новый дизайн холодильников, LED-освещение. На сегодняшний день уже завершен проект „Новая дверь“, который полностью изменил „лицо“ нашего холодильника», — поделился замдиректора завода.
«Сейчас у нас будут выпускаться холодильники очень красивого оранжевого цвета. Я уверена, что эта модель найдет отклик в душе наших покупателей, потому что это очень современно и красиво», — добавила заместитель директора по сбыту и снабжению ООО «ДОНФРОСТ» Наталья Резниченко.
Восемьдесят процентов холодильников завода «Донфрост» реализуются в РФ, остальные 20% — в Беларуси и ЛДНР. Объем производства холодильников «ДОНФРОСТ» в настоящее время составляет 180 тысяч штук в год — это 5% от всего объема выпускаемых в России. Средняя стоимость современного холодильника марки «ДОНФРОСТ» составляет 20-25 тысяч рублей.
Почти 60-летний опыт трудового коллектива, оснащение производства европейским оборудованием, постоянное стремление к развитию технологий и совершенствованию продукции позволяет предприятию выдерживать жесткую конкуренцию, выпускать новые модели холодильников, идти в ногу со временем и предлагать партнерам выгодные условия развития бизнеса. Завод входит в структуру холдинга «ДИОРИТ», который занимает лидирующие позиции среди операторов российского рынка бытовой техники и электроники.