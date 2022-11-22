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К 2030 году внутренний долг Ростовской области сократится на 10%

Сегодня, 17:22
Фото: donland.ru
Внутренний долг Ростовской области сократился
Внутренний долг Ростовской области планируют снизить к 2030 году на 10%, это прозвучало во время презентации проекта областного закона о региональном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в рамках 48-заседания Законодательного Собрания РО VI созыва.

Как отметил председатель контрольно-счетной палаты Ростовской области Валерий Хрипун, верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на предстоящие три года соответствует требованиям бюджетного кодекса РФ и составляет 26,9 % общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в 2023 году.

— В 2024 он составит 26,9%, а в 2025 году - 16,4%. Хочу подчеркнуть, что верхний предел госдолга Ростовской области в 2023 и плановом периоде в 2024-25 годы утвержденному правительством области бюджетному прогнозу на период 2017-30 годов, предусматривает ежегодное снижение уровня государственного долга области, до 10% в 2030 году, — пояснил председатель контрольно-счетной палаты региона.

 

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Так же он отметил, что вышеуказанный показатель на 2023 год и 2024-25 годы полностью соответствует установленным государственной программой условий, для эффективного управления муниципальными финансами.

 

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