Внутренний долг Ростовской области планируют снизить к 2030 году на 10%, это прозвучало во время презентации проекта областного закона о региональном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в рамках 48-заседания Законодательного Собрания РО VI созыва.

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