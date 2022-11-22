Логистические партнеры и таксопарки совместно с Яндексом скорректировали тарифы

По итогам обсуждений с ключевыми таксопарками и логистическими партнерами было принято решение о корректировке тарифов.
Партнеры смогут рассчитывать на улучшение экономики поездок. В конечном итоге будет достигнута частичная компенсация повышения расходов на обслуживание автотранспортных средств, пишет rostovgazeta.ru.
Тарифы планируется корректировать плавно, во избежание падения спроса на поездки, уменьшения числа заказов и сокращения заработка водителей. В Ростове-на-Дону базовая стоимость девятиминутной поездки по маршруту протяженностью три километра в «Экономе» составляла ранее 94,5 рубля. Теперь она обойдется пассажиру в 97 рублей.
В Новочеркасске поездка на расстояние три километра в течение семи минут стоила ранее 74,5 рубля. Цена составит теперь 77,5 рубля. Жители Таганрога за четыре километра пути на протяжении девяти минут платили 83,5 рубля, а сейчас будут отдавать 89,8.
Изменение тарифов коснется также жителей Астрахани. Поездка на трехкилометровое расстояние длительностью девять минут будет стоить отныне не 90, а 93 рубля. Поездка в Элисте — три километра за семь минут — изменится, в свою очередь, с 80 рублей до 83,5.
Ожидается, что благодаря корректировке тарифов в системе появится больше водителей. Как следствие, реже будет срабатывать повышающий коэффициент в периоды высокого спроса.