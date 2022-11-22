Логистические партнеры и таксопарки совместно с Яндексом скорректировали тарифы

Изменение тарифов коснется также жителей Астрахани. Поездка на трехкилометровое расстояние длительностью девять минут будет стоить отныне не 90, а 93 рубля. Поездка в Элисте — три километра за семь минут — изменится, в свою очередь, с 80 рублей до 83,5.