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Мобилизованный в зону СВО житель Ростова смог жениться на своей невесте в Луганске

Сегодня, 11:22
Фото: ANNA news
Невеста женила на себе ростовчанина, когда он уехал от нее в зону СВО
Мобилизованный ростовчанин и его невеста поженились в Луганске, видео бракосочетания появилось в сети.

Мобилизованный житель Ростова не успел жениться на возлюбленной до отправки в зону СВО. Тогда девушка решила приехать к жениху в Луганск и там сочетаться браком.

Молодоженов расписали в местном ЗАГСе. Вместо праздничного смокинга на женихе была военная форма, а невеста выбрала нежное розовое платье. В качестве гостей торжества присутствовали сослуживцы ростовчанина. Они подарили паре букеты цветов. 

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области мобилизованные смогут пожениться в день подачи заявления. Мобилизация является особым обстоятельством, позволяющим не ждать больше месяца для вступления в брак.

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