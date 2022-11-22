Мобилизованный в зону СВО житель Ростова смог жениться на своей невесте в Луганске

Мобилизованный житель Ростова не успел жениться на возлюбленной до отправки в зону СВО. Тогда девушка решила приехать к жениху в Луганск и там сочетаться браком.
Молодоженов расписали в местном ЗАГСе. Вместо праздничного смокинга на женихе была военная форма, а невеста выбрала нежное розовое платье. В качестве гостей торжества присутствовали сослуживцы ростовчанина. Они подарили паре букеты цветов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области мобилизованные смогут пожениться в день подачи заявления. Мобилизация является особым обстоятельством, позволяющим не ждать больше месяца для вступления в брак.