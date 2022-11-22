«Моя спортивная карьера началась с поражений»

путь. Трудолюбие — потому что, если ты не будешь трудиться, никогда не достигнешь больших высот. И дисциплина. Как говорится, все начинается с дисциплины: нет дисциплины — нет результата. Во мне эти качества родители воспитывали с детства».

Но самую важную роль в становлении спортсмена играет его тренер. У Максима их было два — первый помог развиться морально и физически, второй — оказался не только хорошим наставником, но и стал крестным его сына. Максим хочет, чтобы ребенок тоже занимался спортом и постепенно приучает его к тренировкам.

Борец уверен, что спортсмены легче переживают жизненные трудности: целеустремленность помогла ему продолжить тренировки, даже когда на Донбассе начались обстрелы. Максим не собирается уезжать из своего региона и верит, что все наладится.

На данный момент, карьера Максима на паузе. Из-за большого количества травм он думает, куда будет двигаться дальше. Но борец уверен, что спортивная закалка поможет ему реализоваться в любых начинаниях.