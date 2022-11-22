«Моя спортивная карьера началась с поражений»

В мире существует около 500 видов боевых искусств, которые отличаются не только страной происхождения, но и правилами, тактикой, техникой ударов. Спортивные единоборства подразумевают поединки один на один с целью достижения лучшего технического результата или вывода соперника из строя.
Все виды боевых искусств делятся на три вида: ударные — с нанесением ударов разными частями тела; борцовские — с применением бросков, захватов, толчков, заломов, подсечек; а также смешанные, в которых используются и ударные, и борцовские техники.
Одним из самых популярных видов ударных единоборств считается кикбоксинг, зародившийся в 1960-1970-х годах в США и Японии. Американский вид кикбоксинга появился на волне популярности восточных единоборств. Второй вид — японский, сформировался после появления в Японии тайского бокса и стал его аналогом с переделанными правилами. Оба направления предполагают использование быстрых и импульсивных техник удара руками и ногами. Бои проходят в разных форматах, но более жестоким считается японский, в котором разрешены удары коленями, по суставам и тыльной стороной перчатки с полного разворота в голову.
Борцовским боевым искусством является вольная борьба — в ней запрещены ударные техники, но используются такие приемы, как захват, бросок, подсечка, переворот. Основная часть соревнований проходит в положении «партер», на коленях, при этом спортсмены могут захватывать ноги противника руками и задействовать приемы с использованием ног. Еще до вольной борьбы существовал кэтч — вид борцовских развлечений, популярный среди английских шахтеров XVI-XVII веков.
Именно от кэтча произошла современная форма вольной борьбы, в свою очередь, оказавшая большое влияние на смешанные единоборства, ярким примером которых является боевое самбо, или «самозащита без оружия». Этот вид спорта был придуман в Советском Союзе Василием Ощепковым, Виктором Спиридоновым и Анатолием Харлампиевым. Они разработали собственную систему в 1920-1930 годах на основе японской борьбы дзюдо и джиу-джитсу. В правилах боевого самбо мало ограничений, а разрешены, в том числе, удары руками, ногами, локтями и коленями.
«Чтобы стать спортсменом нужны терпение и дисциплина»
За свою жизнь Максим Швец успел не только освоить кикбоксинг, боевое самбо, рукопашный бой и вольную борьбу, но и завоевать множество наград на состязаниях. В поиске предназначения ему помогла семья: родители отдали Максима в секцию по вольной борьбе, а частые споры со старшим братом помогли выработать характер.
«Чтобы стать спортсменом, первое, что нужно — большое терпение, потому что это тяжелый
путь. Трудолюбие — потому что, если ты не будешь трудиться, никогда не достигнешь больших высот. И дисциплина. Как говорится, все начинается с дисциплины: нет дисциплины — нет результата. Во мне эти качества родители воспитывали с детства».
Но самую важную роль в становлении спортсмена играет его тренер. У Максима их было два — первый помог развиться морально и физически, второй — оказался не только хорошим наставником, но и стал крестным его сына. Максим хочет, чтобы ребенок тоже занимался спортом и постепенно приучает его к тренировкам.
Борец уверен, что спортсмены легче переживают жизненные трудности: целеустремленность помогла ему продолжить тренировки, даже когда на Донбассе начались обстрелы. Максим не собирается уезжать из своего региона и верит, что все наладится.
На данный момент, карьера Максима на паузе. Из-за большого количества травм он думает, куда будет двигаться дальше. Но борец уверен, что спортивная закалка поможет ему реализоваться в любых начинаниях.