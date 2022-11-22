В правительстве рассказали, что в настоящий момент более чем на 92% выполнили план по вводу жилья в эксплуатацию. Так за истекшие 10 месяцев с начала года удалось сдать в эксплуатацию почти 1,4 миллион квадратов индивидуального жилья и еще 895,5 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах.