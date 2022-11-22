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На Дону ввели в эксплуатацию почти 2,3 млн квадратных метров жилья с начала 2022 года

Сегодня, 15:43
Фото: donland
В Ростовской области с января по октябрь текущего года в эксплуатацию ввели почти 2,3 миллиона квадратных метров жилья, об этом сообщили в донском правительстве.

В правительстве рассказали, что в настоящий момент более чем на 92% выполнили план по вводу жилья в эксплуатацию. Так за истекшие 10 месяцев с начала года удалось сдать в эксплуатацию почти 1,4 миллион квадратов индивидуального жилья и еще 895,5 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах.  

Замминистра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев рассказал, что эти работы являются продолжением реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Для полного завершения плана в этом году необходимо ввести в эксплуатацию не меньше 2,48 миллиона квадратов жилья.

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Тем временем, напоминаем, что в Ростове решили построить еще один новый микрорайон на Западном, который будет занимать более 13,9 гектара земли. 

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