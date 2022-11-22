Во вторник, 22 ноября, в 11.45 мск на десятом километре Северного обхода Ростова водитель Mazda 626 решил развернуться на запрещенном участке трассы и не пропустил грузовик MAN с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения.
В результате этого маневра автомобили столкнулись, травмы получил водитель иномарки и двое его пассажиров, включая ребенка, а еще один пассажир погиб.
Сейчас полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее в аварии из-за невнимательности водителя пострадали два человека.