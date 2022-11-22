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На Северном обходе Ростова в аварии с грузовиком погиб человек 22 ноября

Сегодня, 13:37
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
ДТП 22 ноября на Северном обходе Ростова столкнулись MAN и Mazda 626
На Северном обходе Ростова произошла авария с одной жертвой и тремя пострадавшими, об этом сообщили в ГИБДД по Ростовской области.

Во вторник, 22 ноября, в 11.45 мск на десятом километре Северного обхода Ростова водитель Mazda 626 решил развернуться на запрещенном участке трассы и не пропустил грузовик MAN с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения. 

В результате этого маневра автомобили столкнулись, травмы получил водитель иномарки и двое его пассажиров, включая ребенка, а еще один пассажир погиб.

Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
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Сейчас полиции предстоит установить все обстоятельства аварии. 

Ранее в аварии из-за невнимательности водителя пострадали два человека.

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