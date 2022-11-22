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«Осадков будет много»: климатолог Иошпа рассказал о зиме в Ростовской области

Сегодня, 13:10
Фото: rostov-gorod.ru
Какая будет зима в Ростовской области

Климатолог Иошпа предупредил о сильном снегопаде в Ростовской области в конце ноября

Зимой ожидается много осадков — и снег, и дождь. Первый интенсивный снег пойдет уже в конце ноября на севере Ростовской области, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

По словам собеседника, в Ростовской области объем осадков в ноябре этого года приближается к норме. Однако спикер полагает, что норма будет превышена.

«В этом году будет очень много осадков. По северу региона - снег. В южных районах области снег, вероятно, будет чередоваться с дождем», - отмечает Александр Иошпа.

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Рассуждая о сильнейшем снегопаде в Ростовской области зимой 2017 года, из-за которого ограничивали движение транспорта, собеседник отмечает, что никакого феномена в этом не было. 

«Тем не менее, вызвать осадки сегодня легко. Но активные воздействия на погоду можно проводить в лишь небольших масштабах. Нет у нас такой энергии, которая могла бы изменить в каком-то месте погодные условия на большой промежуток времени», — констатирует эксперт.

По словам климатолога, сейчас среднегодовая температура воздуха в донском крае пришла к одному уровню, и не особо изменяется.

«Думаю, этот период стабилизации продлится лет десять. После чего температура начнет снижаться», — делится мнением Александр Иошпа. 

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