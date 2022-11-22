«Тем не менее, вызвать осадки сегодня легко. Но активные воздействия на погоду можно проводить в лишь небольших масштабах. Нет у нас такой энергии, которая могла бы изменить в каком-то месте погодные условия на большой промежуток времени», — констатирует эксперт.