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Памятник героям-летчикам Капустину и Янову открыли в Ростове-на-Дону 21 ноября

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону состоялось открытие памятника, посвященного героям-летчикам Борису Капустину и Юрию Янову, заявили в облправительстве.

Торжественная церемония прошла 21 ноября, одним из участников стал помощник президента РФ Владимир Мединский. Также присутствовал губернатор Василий Голубев. 

В 1966 году у самолета отказали двигатели и летчики отвели его подальше от жилых домов в Берлине. Но выжить им не удалось. 

Янова похоронили в Вязьме, Капустина - в Ростове-на-Дону. 

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"Командир отдал приказ штурману катапультироваться, но тот ответил, что тогда самолет не получится увести", - напомнил Владимир Мединский.

В Ростове в честь Капустина назвали улицу и школу №51. Теперь в городе появился памятник. 

В памятнике не использовали фигуры или портреты героев. Монумент наполнен символизмом, поэтому каждый может понять героизм летчиков.

 

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