Памятник героям-летчикам Капустину и Янову открыли в Ростове-на-Дону 21 ноября

Торжественная церемония прошла 21 ноября, одним из участников стал помощник президента РФ Владимир Мединский. Также присутствовал губернатор Василий Голубев.
В 1966 году у самолета отказали двигатели и летчики отвели его подальше от жилых домов в Берлине. Но выжить им не удалось.
Янова похоронили в Вязьме, Капустина - в Ростове-на-Дону.
"Командир отдал приказ штурману катапультироваться, но тот ответил, что тогда самолет не получится увести", - напомнил Владимир Мединский.
В Ростове в честь Капустина назвали улицу и школу №51. Теперь в городе появился памятник.
В памятнике не использовали фигуры или портреты героев. Монумент наполнен символизмом, поэтому каждый может понять героизм летчиков.