Победитель Олимпиады со сборной России близок к увольнению из «Ак Барса»

Победитель Олимпиады в Пхенчхане Олег Знарок может быть уволен из «Ак Барса», сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Алексея Шевченко.
«Ак Барс» рассчитывает в этом сезоне взять Кубок Гагарина, поэтому пригласил на пост главного тренера знаменитого специалиста, однако команда еле цепляется за зону плей-офф, занимая восьмое место на Восточной конференции.
Сейчас «Ак Барс» проводит неудачную серию выездных матчей, состоящую из двух поражений, предполагается, что Знарок будет уволен сразу, как команда вернется в Казань.