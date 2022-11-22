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Победитель Олимпиады со сборной России близок к увольнению из «Ак Барса»

Сегодня, 19:25
Фото: pxhere.com
Клуб ждет возвращения команды в Казань.

Победитель Олимпиады в Пхенчхане Олег Знарок может быть уволен из «Ак Барса», сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Алексея Шевченко.

 

«Ак Барс» рассчитывает в этом сезоне взять Кубок Гагарина, поэтому пригласил на пост главного тренера знаменитого специалиста, однако команда еле цепляется за зону плей-офф, занимая восьмое место на Восточной конференции.

 

Сейчас «Ак Барс» проводит неудачную серию выездных матчей, состоящую из двух поражений, предполагается, что Знарок будет уволен сразу, как команда вернется в Казань.

#Спорт
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