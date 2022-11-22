Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку после жалоб жителей хутора Гашун Зимовниковского района Ростовской области. Хуторяне жаловались на отсутствие водоснабжения. Прокурорская проверка установила, что из-за поломки двух из трех имеющихся в хуторе скважин люди вынуждены были получать воду с перебоями. Тем временем администрация поселения не торопилась решать проблему.
Прокуратура направила в суд иск с требованием к чиновникам отремонтировать скважины. Суд удовлетворил иск, и только после этого администрация хутора обеспечила работоспособность системы водоснабжения населения.