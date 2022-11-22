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После вмешательства генпрокурора Краснова жителям Ростовской области вернули воду

Сегодня, 08:49
Фото: donland.ru
Водоснабжение в Ростовской области восстановили благодаря Генпрокурору
Водоснабжение в домах жителей Ростовской области возобновили только после проверки Генпрокурора России Игоря Краснова, сообщает УГП РФ по СКФО и ЮФО.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку после жалоб жителей хутора Гашун Зимовниковского района Ростовской области. Хуторяне жаловались на отсутствие водоснабжения. Прокурорская проверка установила, что из-за поломки двух из трех имеющихся в хуторе скважин люди вынуждены были получать воду с перебоями. Тем временем администрация поселения не торопилась решать проблему.

Прокуратура направила в суд иск с требованием к чиновникам отремонтировать скважины. Суд удовлетворил иск, и только после этого администрация хутора обеспечила работоспособность системы водоснабжения населения.

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Ранее власти объяснили, почему не удается решить проблему с опасной водой в Каменск-Шахтинском.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Вода#Суд
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