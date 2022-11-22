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Поймавший Чикатило ростовский следователь объяснил поведение заключенных в зоне СВО

Сегодня, 11:28
Фото: rostov-gorod.ru
Особенности поведения заключенных в зоне СВО
Долг государству способны отдать многие из заключенных, но берут не всех, сообщил RostovGazeta бывший следователь, поймавший Чикатило, Амурхан Яндиев.

По словам собеседника, далеко не всем заключенным открыта дорога для того, чтобы искупить свой долг в зоне спецоперации.

«Особо опасных рецидивистов, серийных маньяков, неоднократно судимых, и тех, кто отбывает пожизненное, безусловно, отбирать нельзя. Очевидно, что первым делом, они попытаются сбежать. Могут забрать оружие и направить его на сослуживцев. Этого допускать нельзя. Но, скорее всего, об этом все знают. Поэтому отбор в зону СВО проходит по определенным признакам», - отмечает Яндиев.

Следователь подчеркивает, что для искупления долга в зоне СВО в местах заключения есть достойный контингент. Те, кто занимались хищением, серьезными финансовыми преступлениями, мелкими кражами.

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«Думаю, такие люди способны отправиться на спецоперацию и доказать, что они законопослушные граждане», - поясняет собеседник.

В качестве примера следователь приводит исторический факт. В армию советского военачальника Константина Рокоссовского тоже набирали и некоторых зэков. Эти люди, по словам спикера, кровью завоевали доверие государства, показав себя с лучшей стороны.

«Но и тогда в армию брали далеко не всех уголовников», - уточняет Амурхан Яндиев.

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