«Особо опасных рецидивистов, серийных маньяков, неоднократно судимых, и тех, кто отбывает пожизненное, безусловно, отбирать нельзя. Очевидно, что первым делом, они попытаются сбежать. Могут забрать оружие и направить его на сослуживцев. Этого допускать нельзя. Но, скорее всего, об этом все знают. Поэтому отбор в зону СВО проходит по определенным признакам», - отмечает Яндиев.