По словам собеседника, далеко не всем заключенным открыта дорога для того, чтобы искупить свой долг в зоне спецоперации.
«Особо опасных рецидивистов, серийных маньяков, неоднократно судимых, и тех, кто отбывает пожизненное, безусловно, отбирать нельзя. Очевидно, что первым делом, они попытаются сбежать. Могут забрать оружие и направить его на сослуживцев. Этого допускать нельзя. Но, скорее всего, об этом все знают. Поэтому отбор в зону СВО проходит по определенным признакам», - отмечает Яндиев.
Следователь подчеркивает, что для искупления долга в зоне СВО в местах заключения есть достойный контингент. Те, кто занимались хищением, серьезными финансовыми преступлениями, мелкими кражами.
«Думаю, такие люди способны отправиться на спецоперацию и доказать, что они законопослушные граждане», - поясняет собеседник.
В качестве примера следователь приводит исторический факт. В армию советского военачальника Константина Рокоссовского тоже набирали и некоторых зэков. Эти люди, по словам спикера, кровью завоевали доверие государства, показав себя с лучшей стороны.
«Но и тогда в армию брали далеко не всех уголовников», - уточняет Амурхан Яндиев.