РАСО представила список номинантов на премию «Гамбургский счет»

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) опубликовала на своем сайте шорт-листы политической премии «Гамбургский счет». Премия учреждена ассоциацией в 2016 году, и с того момента она ежегодно присуждается политикам, политическим силам и кандидатам в РФ и других странах.

Победителей объявят 25 ноября. Премия присуждается за эффективность и изобретательность, которые были проявлены в условиях конкуренции и при соблюдении демократических процедур в ходе политических кампаний, передает gorod55.ru. Лучшие кейсы отбирает комитет по политтехнологиям РАСО, куда входят политконсультанты, политтехнологи и политические юристы. Мнение международных экспертов, а также экспертов Института международных исследований МГИМО (У) МИД России учитывается при оценке иностранных кампаний. В номинацию «Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент» вошли Сахалинская область и Удмуртская Республика. Номинантами премии «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии» стали КПРФ (Саратовская область), СРЗП (Республика Северная Осетия – Алания), СРЗП (Саратовская область), ЛДПР (Удмуртская Республика) и «Новые люди» (Сахалинская область). В Сахалинской области «Партия пенсионеров» представлена в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии». В числе зарубежных номинаций следует отметить «Лучшую зарубежную избирательную кампанию по выборам главы государства». В шорт-лист в этой категории вошли Лула да Силва из Бразилии, Эмманюэль Макрон из Франции, Касым-Жомарт Токаев из Казахстана. В номинации «Зарубежный политик года» примут участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони и Нэнси Пелоси из США. Также 23 ноября в 10:00 в онлайн-формате начнется обсуждение кандидатов в зарубежных номинациях. В разговоре также будут участвовать члены комиссии и эксперты Института внешнеполитического ведомства РФ. Презентации российских кампаний пройдут онлайн 24 ноября с 10:00 до 13:00. Полный список номинантов можно посмотреть на сайте.