В понедельник 28 ноября поменяется расписание электричек «Ростов — Таганрог». Изменения введут из-за ремонтных работ на путях.
Так, электричка № 6519 «Таганрог — Ростов» будет отправляться в 07.05 мск, а прибывать на конечную в 08.41 мск, то есть с пятиминутным опозданием.
Поезд № 6520, следующий по обратному маршруту, будет отбывать с вокзала «Ростов Главный» в 08.47 мск, на 51 минуту позже обычного, и приезжать в Таганрог в 10.14 мск.
Также изменения коснутся электрички № 6091 «Таганрог — Ростов». Теперь она будет отбывать из Таганрога на 23 минуты позже — в 10.38 мск и приезжать на конечную в Ростов в 12.10 мск.
Электричка № 6078 «Ростов — Таганрог» незначительно поменяет свое расписание. Отбывая из Ростова на четыре минуты позже, в 12.24 мск, она будет приезжать в Таганрог в 14.23 мск.
Наконец, поезд № 6076 «Ростов — Таганрог» будет отбывать из начальной точки по прежнему графику в 08.41 мск, а прибывать в Таганрог с задержкой на 17 минут в 10.53 мск.
Ранее у поезда «Азов — Ростов» появилась дополнительная стоянка.