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Решения МегаФона помогли создать туристический кластер в Мурманской области

Сегодня, 11:36
Фото: МегаФон
Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи таких цифровых решений МегаФона, как «Цифровой туризм» и «Аналитика городской среды», правительство Мурманской области приняло решение создать новый туристический кластер.

Благодаря сервису оценки ключевых показателей развития региона «Аналитика городской среды», специалисты смогли лучше увидеть и изучить ежедневные миграционные потоки жителей внутри региона. На основе таких цифровых данных сформировалась объективная картина потребностей города, что, в свою очередь, помогло разработать программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры области.

- Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. В частности, региональные власти получают возможность развивать сферу гостеприимства, привлекая сюда новых туристов, а так же совершенствовать транспортную и социальную инфраструктуру, - рассказывает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. - Мы реализуем такие проекты с 2020 года, в нашем портфеле их уже несколько десятков. Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области, помогая делать городскую среду удобной и доступной для всех.

Фото: МегаФон

На основе сервиса «Цифровой туризм» удалось успешно провести оценку туристических потоков в регионе, составить портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявить наиболее популярные локации. Полученные данные сподвигли региональную власть на создание нового туристического кластера на побережье Баренцева моря - «ВаллаТунтури» - вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий. Живописный природный парк вкупе с комфортабельной туристической инфраструктурой сделают это место привлекательным для туристов со всего мира.

- На основе больших данных мы смогли составить целевой портрет нашего туриста «в развитии»: в этом году, например, почти 60% потока пришлось на путешественников из Санкт -Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Карелии и Краснодарского края. Причем четверть из них в возрасте 25-34 лет, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Традиционно Мурманская область считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов, кроме того мы сейчас активно развиваем арктический и горный туризм, спортивную рыбалку, пешие и велосипедные походы. По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Также, зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, упорядочить поток экскурсий к природным памятникам и заповедникам.

Реализация проектов стала продолжением сотрудничества в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума и подписанного между МегаФоном и Мурманской областью соглашения, одним из ключевых направлений которого стала сфера ИТ-технологий (в том числе использование аналитических сервисов оператора на основе BigData в стратегическом планировании развития региона).

С помощью обезличенной информации о передвижениях абонентов легко обнаружить самые востребованные направления, основные часы активности и наиболее загруженные участки маршрутной сети. Сервисы полностью соответствуют закону о защите персональных данных, работают только с агрегированными данными и входят в реестр российского ПО.

#Анна Петрова
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