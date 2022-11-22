Решения МегаФона помогли создать туристический кластер в Мурманской области

- Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. В частности, региональные власти получают возможность развивать сферу гостеприимства, привлекая сюда новых туристов, а так же совершенствовать транспортную и социальную инфраструктуру, - рассказывает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. - Мы реализуем такие проекты с 2020 года, в нашем портфеле их уже несколько десятков. Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области, помогая делать городскую среду удобной и доступной для всех.