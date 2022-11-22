Рейд по демонтажу торговых точек прошел в Ростове-на-Дону

Чтобы разобраться в причинах этого явления, к одному из рейдов присоединился и корреспондент RostovGazetа.
В самом начале района Темерник на улице Лелюшенко раскинулся настоящий рыболовный базар. Крючки, удочки, раколовки и другие снасти украшали многие из павильонов, которые в ближайшее время будут демонтированы. Говоря откровенно, нестационарными эти торговые точки назвать было невозможно. В глаза нехотя бросались то капитальный фундамент какого-то из строений, то стены из шлакоблока или кирпича. В некоторых двухэтажных павильонах и вовсе можно было увидеть подземный этаж, который используется как склад. Именно это место и стало первой точкой сегодняшнего рейда.
Как пояснил начальник отдела инспекционно-правовой работы управления торговли города Ростова-на-Дону Олег Руденко, на днях отсюда уже вывезли семь торговых павильонов.
— Вся наша работа регламентирована 234 постановлением городской администрации об утверждении порядка выявления, демонтажа и перемещения самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории города. В данном случае мы находимся в непростом месте. Часть участка, где расположились торговые точки необходимо освободить по решению суда. Какая-то часть была передана в аренду, причем ДИЗО также постановил этот участок освободить. А другой квадрат, чуть дальше, — Олег протянул руку показывая, — муниципальная земля, где на размещение торговых точек и вовсе право никто никому не предоставлял. Сегодня нас касается вот этот ряд, он должен быть демонтирован в рамках решения Управления торговли о демонтаже и перемещении незаконных НТО. Кроме нестационарных мы видим капитальные строения негабаритных размеров, и даже двухэтажные павильоны, которые также обладают явными признаками капитальности. Все это будет разбираться на части и вывозиться, — отметил начальник отдела инспекционно-правовой работы управления торговли донской столицы.
Безусловно, в Ростов-на-Дону масса мест где можно торговать даже на муниципальной земле. Однако правила есть правила. Для начала необходимо заключить договор, а если землю потребуется освободить, то этот пункт должен неукоснительно выполняться. В нашем случае выяснилось, что у многих их торговцев на улице Лелюшенко и документов на размещение торговых точек просто не было.
На рынок въехал манипулятор. Стропальщик умелыми движениями зацепил один из контейнеров и погрузил его на платформу. Олег Руденко отметил, что в настоящее время увозят те объекты, которые можно вывезти без демонтажа. На следующей неделе специалистам управления предстоит новый этап работы — разборка негабаритных павильонов.
Второй точкой рейда стал проспект Ленина. Здесь, рядом с остановкой 58-й дом, расположился табачный павильон, который уже убирали несколько раз. Однако в момент нашего визита ни хозяина, ни продавца застать не удалось. Павильон был закрыт на замок, а через его стекло виднелись пустые полки. Когда манипулятор погрузил нестационарный торговый объект на платформу, Олег Руденко поделился, что хозяин этой торговой точки является своеобразным «рецидивистом» и постоянно преступает закон.
— Сегодня мы его увозим в четвертый раз, но ему все ни почем. Не имея договора о размещении торговой точки, этот человек платит штраф, забирает свой НТО и снова ставит его на то же место с которого мы его увозим. Кстати, он далеко не единственный, кто ведет себя подобным образом, и это создает некоторые проблемы, — посетовал Олег.
Он также добавил, что возврат павильона до 15 квадратных метров со штраф площадки обойдется приблизительно в 25 тысяч рублей. Но окончательная цена будет зависеть от того, сколько он на ней простоит. Кроме того, по каждой из демонтированных НТО информация передается в ДИЗО, которое начисляет свои штрафы за использование городских мест с целью обогащения. Кстати на штраф площадке, которых в черте города две, павильон может находиться до 60 дней.
— Основная наша функция — освобождение земельного участка. При этом, у нас есть и дополнительные функции, среди которых привлечение к административной ответственности. На основании этих материалов мы передаем данные в ДИЗО, которое и насчитывает размер необоснованного обогащения, — заявил начальник отдела инспекционно-правовой работы городского управления торговли.
Оказывается в департаменте имущественно-земельных отношений есть свои технологии расчета. Вначале они составляют претензию к нерадивому хозяину торговой точки, после чего дело передается в суд. Им помогают и специалисты городского торгового управления. Они направили уже 390 писем в адрес ДИЗО по подобным замечаниям. Общая сумма претензий в денежном эквиваленте на настоящий момент составляет более 20 млн рублей, из которых 1 млн рублей был оплачен в добровольном порядке. 3 млн удалось вернуть лишь только в рамка судебных дел. Остальная сумма пока так и пребывает в виде официальных документов и бумаг, которые требуют оплаты от недобросовестных продавцов.
Что касается незаконно установленных табачных павильонов, то по словам Олега Руденко, их в городе осталось чуть более 20. В ближайшее время к рейду подключатся сотрудники ОБЭП, которые помимо законности установки торговой точки будут выявлять и контрафакт.
Не секрет, что в последнее время много вопросов возникает по теме торговли с земли в районе улицы Сержантова. Некоторые СМИ постоянно пишут об этой проблеме, уверяя что там работает чуть ли не базар. Наш визит на Сержантова показал полное отсутствие базара и даже рыночка. единственное что мы увидели, так это пару человек продающих фрукты, аккуратно разложенные на ящики. Но после разговора с инспекторами, которые составляли протоколы, эти продавцы быстро уехали.
Как пояснил один из инспекторов, составляющих протокол, торговля этими людьми велась в непредусмотренном месте.
— Мы составили протокол по статье 8.2 областного закона и по статье 5.1. По одной статье для физических лиц сумма штрафа, если нарушение впервые, составит в районе 3 тысячи рублей, а по второй —либо предупреждение либо штраф до 3000 рублей. Все материалы по протоколам будут переданы в административную комиссию района. Там посмотрят по базе данных у кого из них первый раз нарушение или же — рецидив. В соответствии с этим будет вынесено постановление о размере штрафа, — пояснил инспектор Иван Левин.
Через улицу 1-й Конной армии также виднелись несколько продавцов стоящих за ящиками. Что именно они пытались продать осталось загадкой, так как едва заметив инспекторов, люди поспешно собрались и покинули обсиженные места боясь ответственности.
Удивительно, но несмотря на такие суровые правила и жесткий контроль, в донской столице по-прежнему практикуется установка ларьков или павильонов без разрешения муниципалитета. Получая штрафы, некоторые из предпринимателей продолжают испытывать судьбу и возвращают свою торговую точку на то же место. Чем именно руководствуются такие предприниматели, и для меня и для инспекторов управления осталось загадкой.
Пока инспекторы составляли протоколы, Олег Руденко объяснил, каким образом осуществляется возврат демонтированного нестационарного торгового объекта.
— Собственник подает документы, прикладывает акт выполненных работ. Зачастую эти павильоны монтируются и где-то изготавливаются. Либо акт купли-продажи и договор между собственниками. На основании этих документов, в зависимости от площади павильона, мы рассчитываем размер ущерба нанесенного муниципальному образованию. После того, как ущерб рассчитан, документы передаются на оплату. Соответственно, после погашения штрафов, мы пишем письмо подрядчику, что демонтаж оплачен и просим вернуть НТО владельцу, — рассказал Олег Руденко.
Стоит отметить, что за несколько лет работы в таком режиме городскому управлению торговли удалось изменить негативную динамику. В сравнении с январем 2021 года, когда они фиксировали на территории города 1031 незаконное НТО, сегодня их количество сократилось до 205.