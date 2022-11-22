Рейд по демонтажу торговых точек прошел в Ростове-на-Дону

— Вся наша работа регламентирована 234 постановлением городской администрации об утверждении порядка выявления, демонтажа и перемещения самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории города. В данном случае мы находимся в непростом месте. Часть участка, где расположились торговые точки необходимо освободить по решению суда. Какая-то часть была передана в аренду, причем ДИЗО также постановил этот участок освободить. А другой квадрат, чуть дальше, — Олег протянул руку показывая, — муниципальная земля, где на размещение торговых точек и вовсе право никто никому не предоставлял. Сегодня нас касается вот этот ряд, он должен быть демонтирован в рамках решения Управления торговли о демонтаже и перемещении незаконных НТО. Кроме нестационарных мы видим капитальные строения негабаритных размеров, и даже двухэтажные павильоны, которые также обладают явными признаками капитальности. Все это будет разбираться на части и вывозиться, — отметил начальник отдела инспекционно-правовой работы управления торговли донской столицы.