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Posted 22 ноября 2022, 16:26

Published 22 ноября 2022, 16:26

Modified 22 ноября 2022, 16:28

Updated 22 ноября 2022, 16:28

Ростов собрал 1,5 тысячи книг на замену нацистской литературы в Запорожье

22 ноября 2022, 16:26
В Ростове собрали несколько сотен книг для замены нацистской литературы в библиотеках Запорожья, об этом сообщили на заседании коллегии Администрации города.

Во время своего отчета на планерном заседании начальник управления культуры Ростова Яна Пилявская рассказала, что в городе провели более 20 культурно-массовых акций в поддержку военнослужащих, находящихся на Украине. 

Кроме того город, совместно с писателями и неравнодушными жителями, решили провести акцию в поддержку библиотек Запорожья. 

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«На данный момент мы собрали более 1,5 тысячи экземпляров книг с русской классической литературой и народными сказками и готовим их к отправке в библиотеки Запорожской области», — рассказала Яна Пилявская, добавив, что эти книги пополнят фонд библиотек, избавившихся от нацистской литературы. 

Напомним, весной на таможне Ростовской области предотвратили поставку экстремистской литературы из Украины.

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