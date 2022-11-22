Ростов собрал 1,5 тысячи книг на замену нацистской литературы в Запорожье

Posted 22 ноября 2022, 16:26
Published 22 ноября 2022, 16:26
Modified 22 ноября 2022, 16:28
Updated 22 ноября 2022, 16:28
Во время своего отчета на планерном заседании начальник управления культуры Ростова Яна Пилявская рассказала, что в городе провели более 20 культурно-массовых акций в поддержку военнослужащих, находящихся на Украине.
Кроме того город, совместно с писателями и неравнодушными жителями, решили провести акцию в поддержку библиотек Запорожья.
«На данный момент мы собрали более 1,5 тысячи экземпляров книг с русской классической литературой и народными сказками и готовим их к отправке в библиотеки Запорожской области», — рассказала Яна Пилявская, добавив, что эти книги пополнят фонд библиотек, избавившихся от нацистской литературы.
Напомним, весной на таможне Ростовской области предотвратили поставку экстремистской литературы из Украины.