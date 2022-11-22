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Ростов собрал 1,5 тысячи книг на замену нацистской литературы в Запорожье

Сегодня, 16:26
Фото: pxhere.com
В Ростове собрали несколько сотен книг для замены нацистской литературы в библиотеках Запорожья, об этом сообщили на заседании коллегии Администрации города.

Во время своего отчета на планерном заседании начальник управления культуры Ростова Яна Пилявская рассказала, что в городе провели более 20 культурно-массовых акций в поддержку военнослужащих, находящихся на Украине. 

Кроме того город, совместно с писателями и неравнодушными жителями, решили провести акцию в поддержку библиотек Запорожья. 

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«На данный момент мы собрали более 1,5 тысячи экземпляров книг с русской классической литературой и народными сказками и готовим их к отправке в библиотеки Запорожской области», — рассказала Яна Пилявская, добавив, что эти книги пополнят фонд библиотек, избавившихся от нацистской литературы. 

Напомним, весной на таможне Ростовской области предотвратили поставку экстремистской литературы из Украины.

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