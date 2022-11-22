«На данный момент мы собрали более 1,5 тысячи экземпляров книг с русской классической литературой и народными сказками и готовим их к отправке в библиотеки Запорожской области», — рассказала Яна Пилявская, добавив, что эти книги пополнят фонд библиотек, избавившихся от нацистской литературы.