В донском правительстве сообщили, что на территории региона планово перемещают расположение камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Новые места определят по анализу аварийности различных участков дорог, после чего камеры установят на наиболее аварийных из них.
Уже известно, что одна из камер появится на шестом километре трассы между Ростовом, Семикаракорском и Волгодонском, а также трассой Цимлянск-Суровикино, Северном подъезде и проспекте Баклановском.
В сообщении отметили, что на сервисах навигации также отметят новые места расположения камер, аналогичная информация появится на сайте Госавтоинспекции.
В Заксобрании Ростовской области сообщили, что в Устав региона внесли поправки, которые исключили его из списка приграничных регионов.
Теперь у западной границы Российской Федерации находятся Донецкая и Луганская Народные Республики, а Ростовская область теперь имеет общие границы с другими субъектами РФ.
Вместе с этим отмечается, что донское правительство собирается активно сотрудничать с ЛДНР, в том числе в экономической сфере.
В соцсетях очевидцы сообщили, что из-за аномальной жары в Ростове в ноябре не только начали цвести цветы, но также проснулись пчелы.
В сети «Вконтакте» горожане поделились, что заметили летающих насекомых и цветущие одуванчики на улицах города, а всего день назад синоптики сообщили о том, что температуры обновили рекорд, установленный в 1923 году.
«Пусть у нас всегда будет тепло и светло», — прокомментировали событие ростовчане, а другие отметили, что им уже надоело межсезонье, и они ждут наступление зимы.