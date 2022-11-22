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Ростовская область перестала граничить с иностранными государствами с 2022 года

Сегодня, 08:44
Фото: donland.ru
Ростовская область больше не приграничный регион
В Ростовской области внесли поправки в устав региона, за счет чего он официально больше не граничит с другими государствами, прозвучало на заседании Заксобрания региона.

Ранее ДНР и ЛНР стали регионам России, согласно федеральным законам. Они являются сопредельными с Ростовской областью.

«Из-за этого понадобилось поменять описание границ донского региона. Теперь он не граничит с зарубежными государствами», — пишет РБК со ссылкой на слова председателя парламента Александра Ищенко.

Губернатор в Ростовской области Василий Голубев заявил о снятии границ с ЛНР и ДНР
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Отмечается, что у губернатора Василия Голубева есть несколько инициатив по сотрудничеству с ДНР и ЛНР. В том числе рассмотрят вопрос создания содружества регионов и экономической кооперации.

Ранее в Азовское море запретили входить судам, загруженным за пределами России.

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