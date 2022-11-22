Ранее ДНР и ЛНР стали регионам России, согласно федеральным законам. Они являются сопредельными с Ростовской областью.
«Из-за этого понадобилось поменять описание границ донского региона. Теперь он не граничит с зарубежными государствами», — пишет РБК со ссылкой на слова председателя парламента Александра Ищенко.
Отмечается, что у губернатора Василия Голубева есть несколько инициатив по сотрудничеству с ДНР и ЛНР. В том числе рассмотрят вопрос создания содружества регионов и экономической кооперации.
Ранее в Азовское море запретили входить судам, загруженным за пределами России.