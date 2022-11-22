Бородай рассказал об интересах Польши, которая, по его словам, хочет очень много всего получить. Он уточнил, что их золотая мечта — «вернуть своих украинских холопов».
«Но не надо забывать, что существование Польши многие сотни лет является по сути дела компромиссом. С начала между рядом великих держав, а потом — компромиссом между военно-политическими блоками», — уточнил депутат.
Он добавил, что сейчас Польша существует в том же режиме. По его мнению, она хотела бы много чего получить, но не готова идти на серьезный конфликт.
«Это говорит о том, что все-таки в головах польских политиков сохраняется здравомыслие. Они предоставляют возможность своему быдлу, украинскому пушечному мясу сражаться за их западные интересы», — объяснил Бородай.
Далее он заявил, что ему нравятся слова одного из вице-спикеров на эту тему.
«Он сказал, что украинцы сражаются за свое право быть гомосексуалистами. Хотелось бы добавить, что они сражаются за свое право быть пассивными гомосексуалистами», — отметил парламентарий.
Ранее Бородай попросил не истерить из-за ухода войск из Херсона.