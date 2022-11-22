rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский депутат Бородай заявил, что украинцы воюют за право быть гомосексуалистами

Сегодня, 11:10
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Депутат от Ростовской области Бородай: украинцы воюют за право быть гомосексуалистами
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что Польша разрешает украинским войскам сражаться за западные интересы, прозвучало в передаче «Ракетный переполох».

Бородай рассказал об интересах Польши, которая, по его словам, хочет очень много всего получить. Он уточнил, что их золотая мечта — «вернуть своих украинских холопов».

«Но не надо забывать, что существование Польши многие сотни лет является по сути дела компромиссом. С начала между рядом великих держав, а потом — компромиссом между военно-политическими блоками», — уточнил депутат.

Депутат Госдумы от Ростовской области Бородай высказался о сдаче Херсона
Узнать подробнее

Он добавил, что сейчас Польша существует в том же режиме. По его мнению, она хотела бы много чего получить, но не готова идти на серьезный конфликт.

«Это говорит о том, что все-таки в головах польских политиков сохраняется здравомыслие. Они предоставляют возможность своему быдлу, украинскому пушечному мясу сражаться за их западные интересы», — объяснил Бородай.

Далее он заявил, что ему нравятся слова одного из вице-спикеров на эту тему.

«Он сказал, что украинцы сражаются за свое право быть гомосексуалистами. Хотелось бы добавить, что они сражаются за свое право быть пассивными гомосексуалистами», — отметил парламентарий.

Ранее Бородай попросил не истерить из-за ухода войск из Херсона.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай попросил не истерить из-за ухода войск из ХерсонаДепутат Госдумы от Ростовской области Бородай высказался о сдаче ХерсонаДепутат из Ростовской области Бородай заявил, что Запад объявил РФ войну на выживание
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Депутат#СВО
Подпишитесь
Поймавший Чикатило ростовский следователь объяснил поведение заключенных в зоне СВО
Сегодня, 11:28
Зарплаты в Ростовской области выросли на 6,4%
Сегодня, 10:44
«Осадков будет много»: климатолог Иошпа рассказал о зиме в Ростовской области
Сегодня, 13:10
В Ростове-на-Дону в ноябре зацвели одуванчики и проснулись пчелы
Сегодня, 09:29
После вмешательства генпрокурора Краснова жителям Ростовской области вернули воду
Сегодня, 08:49