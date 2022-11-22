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Скрывавшая золото и серебро жительница Новочеркасска заплатит крупный штраф

Сегодня, 14:21
Фото: unsplash.com
Жительница Новочеркасска получила штраф за сокрытие золота и серебра от государства
В Ростовской области наказали дончанку, которая скрывала золото и серебро от аффинажа, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

Силовикам удалось пресечь незаконную деятельность жительницы Новочеркасска, которая более года уклонялась от обязанности  сдачи драгметаллов на аффинаж. Сам процесс аффинажа включает в себя химическую и физическую обработку металлов с целью их очистки от примесей для достижения нормативных показателей химической чистоты. 

В ФСБ выяснили, что индивидуальный предприниматель Лилия Мирошник в течение года и четырех месяцев с марта 2021 года уклонялась от сдачи металла на аффинаж. По предварительной оценке, стоимость металла составляла более 2,5 миллиона рублей. 

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В отношении Мирошник возбудили уголовное дело из-за нарушения правил сдачи металла, однако Ленинский районный суд Ростова прекратил дело и выписал бизнесвумен штраф в размере 50 тысяч рублей.  

Ранее в суд поступило дело дончанина, который превращал лом в серебро и золото.

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