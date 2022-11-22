Силовикам удалось пресечь незаконную деятельность жительницы Новочеркасска, которая более года уклонялась от обязанности сдачи драгметаллов на аффинаж. Сам процесс аффинажа включает в себя химическую и физическую обработку металлов с целью их очистки от примесей для достижения нормативных показателей химической чистоты.