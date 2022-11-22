Заседание начнется в 10.00 мск вторник. Мурыга является представителем запрещенной в РФ украинской группировки «Айдар»*, которую признали экстремистской.
На прошлых заседаниях фигурант признался, что был участником вооруженной банды. Сейчас он находится по арестом.
По информации «Ленты», во вторник планируется допросить свидетелей. Кто именно будет присутствовать, не раскрывается.
* Батальон «Айдар» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
Ранее в Ростове-на-Дону на 19 лет посадили полковника украинской разведки Штыбликова.