rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свидетелей допросят в Ростове-на-Дону по делу украинского боевика Мурыги

Сегодня, 07:07
Фото: Скриншот оперативного видео
Боевика Мурыгу препровождают в зал судебных заседаний
В Ростове-на-Дону во вторник, 22 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу украинского боевика Дениса Мурыги, сообщает Южный окружной военный суд.

Заседание начнется в 10.00 мск вторник. Мурыга является представителем запрещенной в РФ украинской группировки «Айдар»*, которую признали экстремистской.

На прошлых заседаниях фигурант признался, что был участником вооруженной банды. Сейчас он находится по арестом.

Украинский боевик Мурыга пустил слезу во время суда в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

По информации «Ленты», во вторник планируется допросить свидетелей. Кто именно будет присутствовать, не раскрывается.

* Батальон «Айдар» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

Ранее в Ростове-на-Дону на 19 лет посадили полковника украинской разведки Штыбликова.

Читайте также:
Украинский боевик Мурыга пустил слезу во время суда в Ростове-на-ДонуУкраинский боевик Мурыга заявил, что его везли в Ростов с мешком на головеУкраинский боевик Мурыга в Ростове признал участии в вооруженной банде
#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
Подпишитесь
Страсти кипят: в Ростове бьют температурные рекорды и удивляют низкими зарплатами
Вчера, 15:24
Эксперт рассказал, когда изменится ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область
Вчера, 15:24
Прокуратура в Ростове обязала чиновников убирать снег до появления сугробов
Вчера, 14:15
Власти в Ростове-на-Дону раскрыли, сколько убежищ есть под больницами и поликлиниками
Вчера, 13:32
Гемотест запустил доступную программу по защите здоровья населения "Здоровая страна"
Вчера, 10:06
В Ростовской области после аномального потепления до +18 придут резкие похолодания
Вчера, 08:33