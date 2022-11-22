Тестирование «Синергии»: школьники РФ хотят развиваться в сферах промышленности и IT

Posted 22 ноября 2022, 19:16
Published 22 ноября 2022, 19:16
Modified 22 ноября 2022, 19:54
Updated 22 ноября 2022, 19:54
Как сообщает karelinform.ru, большая часть из них обладают склонностями, подходящими для работы в промышленном секторе (12,6% респондентов), креативной индустрии (11,4%), IT-отрасли (10,7%), строительстве и архитектуре (10%), транспорте и логистике (9,5%), сфере здравоохранения (7,2%) и маркетинге (7%).
Результаты социологического исследования зависели в том числе и от региона проживания. Ректор университета «Синергия» Артем Васильев подчеркнул, что благодаря опросу удалось определить ряд самых актуальных трендов. Он отметил, что даже несмотря на традиционно значимую естественно-научную школу, которая позволяет получить необходимые для работы в промышленности и IT-сфере знания и умения, сейчас стремительно идет развитие креативной отрасли. Данная тенденция вызвана как коррективами в образовательных программах школ и высших учебных заведений, которые все чаще специализируются именно на этом направлении, так и развитием сферы обслуживания и туристических услуг за последнее время. Кроме того, Васильев отметил рост популярности строительной отрасли в южных регионах РФ.
Проведенное исследование показало не только профессиональные предпочтения, но и степень освоения гибких навыков (soft skills). Это комплекс способностей, которые в большей мере складываются исходя из нюансов характера и в меньшей степени зависят от наработанных профессиональных знаний. Было установлено, что большинство респондентов могут похвастаться хорошо развитыми вниманием, ответственностью, цифровыми навыками, креативностью и стрессоустойчивостью. Менее всего у опрошенных выражены такие качества, как критическое мышление и логика, пространственные способности, эмоциональный интеллект, коммуникабельность, способность взаимодействовать в команде.
Тестирование проходило на профориентационной платформе Synergy Start — synergystart.ru, над разработкой которой трудились специалисты университета «Синергия» при участии опытных экспертов по детской психологии и карьерному консультированию.