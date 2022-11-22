Тестирование «Синергии»: школьники РФ хотят развиваться в сферах промышленности и IT

Результаты социологического исследования зависели в том числе и от региона проживания. Ректор университета «Синергия» Артем Васильев подчеркнул, что благодаря опросу удалось определить ряд самых актуальных трендов. Он отметил, что даже несмотря на традиционно значимую естественно-научную школу, которая позволяет получить необходимые для работы в промышленности и IT-сфере знания и умения, сейчас стремительно идет развитие креативной отрасли. Данная тенденция вызвана как коррективами в образовательных программах школ и высших учебных заведений, которые все чаще специализируются именно на этом направлении, так и развитием сферы обслуживания и туристических услуг за последнее время. Кроме того, Васильев отметил рост популярности строительной отрасли в южных регионах РФ.